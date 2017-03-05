يعقد المجلس البلدي،غدا الاثنين جلسة عادية ضمن دور الانعقاد ال11 حيث يتضمن جدول الأعمال بندا يتعلق بطلب تعديل حدود مشروع (غرب عبدالله المبارك) الإسكاني.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة كتب لوزارة الداخلية حول تخصيص موقع لمركز الدفاع المدني بمنطقة الضجيج جنوب الفروانية وتعديل مكونات مشروع جمعية الشرطة الاستهلاكية بمنطقة الاستعمالات الحكومية بالعارضية.

ويناقش المجلس أيضا الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على مشروع إنجاز وصيانة الدائريين الخامس السادس السريعين إضافة الى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لإقامة صالة أفراح مقابل قطعة (3) بمنطقة الواحة.

ويشمل جدول الأعمال طلبا من نادي التضامن الرياضي بشأن تظلم لإعادة النظر في ضم المساحة المجاورة للنادي كما يبحث المجلس طلب الرئاسة العامة للحرس الوطني استحداث مواقف سيارات لخدمة مشروع مبنى متحف الحرس الكائن على طريق الدائري الرابع.

ومن أعمال المجلس المدرجة في جدول أعماله غدا الموافقة على موقع مشروع (عالم التكنولوجيا) الواقع شمال الدائري السابع والاقتراح الخاص بشأن تطوير سوق الخضار والفاكهة المركزي في منطقة الصليبية.