محمد راتب

أعلن رئيس جمعية هدية التعاونية فايز المطيري عن تحقيق أرباح قابلة للتوزيع بنسبة 10.5%‏ وهي أكثر من الحد الأعلى حسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلا انه سيتم توزيع أرباح 8.5% بسبب استقطاع 150 ألف دينار لتنفيذ مشروع فرع قطعة ٤ إضافة إلى المشاريع المتوقفة منذ فترة.

وتابع في تصريح له بأن المركز المالي لعام ٢٠١٦ متقدم، حيث جرى تحقيق أرباح بلغت 1.944 مليون دينار تقريبا مقارنة مع 1.833 مليون في 2015 بزيادة 111 ألفا، وقد بلغ صافي الأرباح 760 ألفا مقارنة بـ 734 ألفا في العام السابق بزيادة 26 ألف دينار.

وأشار الى أن جمعية هدية التعاونية شهدت طفرة وإنجازات في الأنشطة التسويقية والاجتماعية والانشائية سيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحافي سيجري خلاله الكشف عن جميع الاعمال والفعاليات المقدمة والمزمع القيام بها مستقبلا.