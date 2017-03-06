نريد أن يكون جمع التبرعات خالياً من أي ملاحظات أو شوائب

سوق «ساعد أخاك» يبرز تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع مشاريع العمل الخيري





بشرى شعبان

أشادت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بالسوق الخيري الذي تنظمه منذ سنوات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عبر مجموعة من السيدات تحت شعار «ساعد أخاك المسلم»، مؤكدة أننا نفتخر بإبداعاتهم لدعم العمل الخيري الكويتي والمستوى الراقي الذي يشهد على تطور المجتمع المدني سواء الخيري أو الأهلي في مجالات مختلفة ليرفع اسم الكويت عاليا واليوم لمسنا مدى تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع مشاريع العمل الخيري وهذا يظهر مدى تمازج القطاع الخاص والمجتمع المدني وتواجد الحكومة واجب ليكتمل المثلث، نتمنى المزيد من التطور ونأمل أن يصل ريعه إلى كل المحتاجين داخل الكويت وخارجها ونحافظ على اسم الكويت عاليا والمحافظة على المركز الإنساني الذي حصلت عليه الكويت والعمل.

وشددت في تصريح صحافي على ان كل عمل عندما ينظم يثمر ويزدهر، علما أن بعض الناس تعتقد أن التنظيم هو تحجيم والواقع أن التنظيم يرتب العمل ويساهم في مزيد من التطور، مبينة أن وزارة الشؤون عبر تنظيم العمل فتحت المجال للمساهمة بالعمل الإنساني سواء كان خيريا أو أهليا، وأثمر زيادة في أعداد الجمعيات الخيرية التي وصلت إلى 28 جمعية وأكثر من 100 جمعية في العمل الأهلي ونحن نعمل ليصبح المجتمع المدني رافد أساسيا لكل روافد التنمية ونريد أن نحافظ على مركز الإنسانية بين دول العالم كله وهذا مع ازدياد الجمعيات الخيرية ومن خلالها زادت التبرعات وارتفعت نسبة مساهمة الكويت في مساعدة الشعوب التي تتعرض إلى كوارث وما زلنا نعمل على استكمال التنظيم، هناك قانون وصل إلى مجلس الأمة أتمنى أن يناقش في دور الانعقاد الحالي لكي يكون تنظيم العمل الخيري وفق القانون الجديد بعيدا عن الشوائب وبعيدا عن أي شبهة تلصق بالعمل الخيري.

وأضافت أنه دون شك في كل مجال هناك بعض الأخطاء وبعض الملاحظات، ولكن الحمد لله الذي حصل في العمل الخيري خلال عام 2016 الإيرادات ارتفعت والمخالفات انخفضت وهذا إنجاز نشكر عبره العاملين في إدارة الجمعيات الخيرية والمسؤولين في وزارة الشؤون ونشكر جميع القائمين على العمل الخيري ونتمنى أن نصل إلى عمل خيري دون ملاحظات وأن تصل خيرات الكويت إلى أقصى بقاع العالم لما تحمل من مباركة وحفظ لهذا البلد.



وعن إنشاء مجلس خاص بعمل جمعيات النفع، أوضحت الصبيح أن وزارة الشؤون ارتأت تأجيل إنشائه لحين الانتهاء من اعتماد القانون الخاص بالجمعيات الذي ينص على إنشاء مجلس ليكون مجلسا قانونيا وليس استشاريا كما كان مقترحا، كما تعلمون هناك العديد من المجالس تحتاج لتفعيل والقيام بعملها لا نريد أي مجلس صوري بل نريد مجالس تعمل وحاليا في وزارة الشؤون والتي تضم الكثير من المجالس نركز على مجلس الأسرة نريد أن تخرج عنه نتائج يلمسها المجتمع.

وعن مشروع شهر رمضان المبارك، بينت الصبيح انه العام الفائت تم منع الجمع النقدي، والجميع التزم باستثناء لجنة أو لجنتين وتم حلهما لأنهما جمعتا نقدا، وهذا العام نؤكد على عدم جمع اي تبرع نقدي ونريد أن يكون جمع التبرعات خاليا من أي شوائب وهناك لقاءات تعقد الحين لوضع الضوابط في جمع التبرعات خلال الشهر الكريم ونتمنى الالتزام في المساجد وفق المعتمد مع وزارة الأوقاف وان تكون تبرعات الخارجية عبر وزارة الخارجية ونحن نعمل على دعمها في الأطر القانونية لما تحمل من أبعاد إنسانية على البلد.

بدوره، توجه رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق بالشكر إلى وزيرة الشؤون التي تحرص سنويا على افتتاح هذا المعرض الذي يعود ريعه للمحتاجين سواء في الكويت أو خارج الكويت، موضحا أن مشروع ساعد أخاك المسلم إحدى فعاليات الهيئة الخيرية الإسلامية ومن ضمن فعاليات الهيئة مساعدة المحتاجين سواء داخل الكويت أو خارجها، لاسيما في هذه الظروف حيث الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط توسعت من الصومال إلى سورية والعراق ودول أفريقيا.

ان أنشطة ساعد أخاك المسلم صورة ناصعة للكويت والعمل الخيري في الكويت حيث ساعد أخاك المسلم قائمة عليها الأخت نسيبة المطوع وأخواتها في المشروع، ما يدل على ان المرأة الكويتية قادرة على ان توصل صوتها إلى العالم بأجمعه عبر طريق العمل الخيري، بالأخص أن الكويت مركز العمل الإنساني وقائدها قائد العمل الإنساني.