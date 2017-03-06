سيرت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة طبية لإجراء عمليات جراحية في اليمن، والتي حملت رقم 41، إلى ثلاث مدن يمنية هي «المكلا، سيئون، الحديدة»، خلال احتفالات الكويت بالمناسبات الوطنية، وقد استفاد منها أكثر من 1200 حالة أجريت عمليات في التخصصات التالية: (العيون، الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة أمراض النساء والتوليد).

وفي هذا الصدد، قال رئيس القطاع العربي في الرحمة العالمية بدر بورحمة: إن الرحمة العالمية أجرت 1200 عملية ضمن الحملة الطبية المنفذة، مبينا أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود الخيرية الإنسانية في المحافظات اليمنية المختلفة.



وأضاف بورحمة أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، خاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية، حيث أصبحت معظم المستشفيات غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى والمتأثرين في مناطق النزاع، وذلك بسبب قلة الأدوية وندرة المستهلكات الطبية أو انعدامها في بعض الأحيان، لذا كان مشروع القوافل الطبية الذي تسيره الرحمة العالمية.

وبين بورحمة أن هذه الحملة تهدف إلى المساهمة في إنهاء معاناة المئات من المرضى اليمنيين الذين ينتظرون دورهم في قوائم انتظار طويلة تمتد لأشهر عديدة لإجراء عمليات جراحية، خاصة النساء والأطفال غير القادرين على تحمل تكاليف العمليات الجراحية، كما يسهم تنفيذ مثل هذه المخيمات والقوافل الطبية في حل بعض المشاكل الصحية في اليمن التي تعاني حاليا بشكل كبير من الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها.

وتابع بورحمة: شهدت المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية التي أقيمت فيها المخيمات الطبية الثلاث إقبالا كبيرا فاق التوقعات، اكتظت فيها ساحات المستشفيات بالمرضى الفقراء الذين افترشوا الساحات والشوارع المحيطة بالمستشفيات، مؤكدا أن هذه الحملات تأتي في إطار تعزيز روابط العمل التنموي والخيري بين الجمعيات الخيرية، وذلك بالمشاركة في تنفيذ المشروعات الخيرية المختلفة.

وأشار بورحمة أنه وتزامنا مع احتفالات الكويت الوطنية، وبرعاية كريمة ومباركة من اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ محافظة حضرموت، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، تم التوقيع على اتفاقية إقامة مخيم طبي جراحي في مستشفى الشحر العام لـ 200 حالة مرضية في الأذن والأنف والحنجرة والعيون ونساء والتوليد.