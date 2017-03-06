افتتح بيت الزكاة ملتقى الإبداع في إدارة الأفراد وتحفيز العاملين والمقرر انعقاده خلال الفترة من 5 الى 9 مارس 2017 بمشاركة ممثلي عن أجهزة الزكاة لدول مجلس التعاون الخليجية.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى مدير إدارة الموارد البشرية بدر المعتوق في الكلمة التي ألقاها نيابة عن راعي الملتقى مدير عام بيت الزكاة د.إبراهيم أحمد الصالح إن البيت حريص على خدمة فريضة الزكاة على أحسن وجه لما لها من أثر كبير في التكافل الاجتماعي الذي يوحد الأمة لما فيه من تحقيق للتكافل والأمن الاجتماعي، مضيفا أن بيت الزكاة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ينظم هذا الملتقى من أجل تطوير وتنمية مهارات العاملين في أجهزة الزكاة وتبادل الخبرات فيما بينهم من أجل تطوير أعمالهم لخدمة فريضة الزكاة من خلال الاطلاع على أحدث النظريات العلمية والعملية وتسخيرها لمواكبة التطور المؤسسي لأجهزة الزكاة.

وأضاف المعتوق أن بيت الزكاة يسعد دائما بعقد مثل هذه الملتقيات التي تجمع العاملين في أجهزة الزكاة من أجل تحقيق أقصى درجات التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها لما للزكاة من أهمية كبيرة في تحقيق التكافل الاجتماعي للمجتمعات والأمن الاقتصادي للدول.

من جانبه، تناول د.نوري بشير الفكرة العامة للملتقى والتي تدور حول تحريك وتفعيل أداء العاملين لزيادة الإنتاجية والحصول على أفضل ما لديهم من خلال توظيف واستثمار عناصر وأدوات التحفيز بصورة إبداعية تحقق الهدف بجهد ووقت وتكلفة قليلة وفي نفس الوقت بعائد أكبر.