قال مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد باقر الكندري إن اللجنة تكفل أكثر من 3000 يتيم حول العالم في شتى الدول العربية والآسيوية والغربية والأفريقية وتعمل على رعايتهم وتعليمهم وتوعيتهم وتثقيفهم فطموحنا أن يكون هذا اليتيم إضافة صالحة لجسد الأمة وأن يساهم في تطورها ونهضتها.

وأوضح الكندري أنه يوجد آلاف الأيتام بحاجة شديدة لمن يكفلهم ويمسح عنهم دموع ومرارة الحزن والألم، وبفضل الله تعالى نحرص على تسليم كفالات الأيتام يدا بيد، من يد الكافل إلى المستحق المكفول ونقول للأيتام هذه خيرات أهل الكويت وضيوفها الجاليات الذين حرصوا على رسم البسمة على وجوهكم، ونشاهد الأكف ترتفع إلى الباري سبحانه تسأله أن يحفظ بلدنا الكويت وسائر بلاد المسلمين، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا»، مبينا أن قيمة الكفالة الشهرية 15 دينارا كويتيا، ويتم استقطاعها شهريا أو دفعها سنويا ونفتح أبواب الخير أمام المتبرعين فنعرض عليهم مشروع الكسوة والعيدية للأيتام، وكذلك توزيع لحوم الأضاحي وسداد الرسوم المدرسية، ونلمس بفضل الله جل وعلا تعاونا وتسابقا محموما من المحسنين فالكثير منهم يسأل عن اليتيم الذي يكفله ويأتي بين الفينة والأخرى ويقدم مما جاد به الله عليه ويقول أعطوها لليتيم الذي أكفله، وبدورنا كحلقة وصل بين المنفقين والمستفيدين نوصل هذه الخيرات ونوثقها ونسلم المتبرع التقارير المرئية اللازمة وهناك من المحسنين من يرغب في زيارة الأيتام الذين يكفلهم ونحن نقدم له كل التسهيلات اللازمة من حجوزات وإقامة وغيرهما.

واختتم الكندري مناشدا أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة دعم مشروع كفالة الأيتام، مبينا أن قيمة الكفالة قد لا تساوي شيئا عند الكثير ولكنها في الوقت نفسه تساوي الحياة عند الأيتام. للتواصل ودعم المشروع 99388878