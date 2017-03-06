14 ألف ميغاواط أقصى معدل استهلاك خلال الصيف المقبل

شبكتنا آمنة ومتقدمة ومؤشراتها تسبق كثيراً من الدول





دارين العلي

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء م. عصام المرزوق أن اي انقطاعات ستصيب الشبكة الكهربائية خلال الصيف المقبل في حال حدثت لن تكون ناتجة عن نقص في الطاقة الكهربائية، إذ ان البلاد لديها حاليا فائض في القدرة الإنتاجية بما يقرب ٢٧٠٠ ميغاواط.



وقال المرزوق على هامش افتتاحه مشروع توسعة الصبية (المرحلة الثانية): ان القدرة الانتاجية لمحطات القوى تبلغ في حال تشغيلها بالكامل 16700 ميغاواط فيما من المتوقع ان يصل اقصى معدل استهلاك خلال الصيف المقبل ١٤ ألف ميغاواط بفارق ٧٠٠ ميغاواط عن اقصى حمل سجله مؤشر الاحمال الصيف الفائت.



وأكد المرزوق ان الوزارة ستسعى الى تقليل الانقطاعات الكهربائية خلال الصيف المقبل بقدر الإمكان، موضحا ان هذه الانقطاعات التي تحدث في الشبكة عادة ما تكون ناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة التي تسهم بشكل مباشر في زيادة الاحمال الكهربائية على المحولات أو نتيجة أعمال حفر خاطئة تسبب في إتلاف الكيبلات.



ولفت الى ان شبكة كهرباء الكويت آمنة ومتقدمة ومؤشراتها تسبق كثير من الدول وتعد من أفضل الشبكات وفق المؤشرات العالمية التي تقيس جودتها، مبينا ان الشبكة الكويتية أفضل من الشبكة البريطانية وفق هذه المؤشرات سواء المتعلقة بالنقل أو الانقطاعات أو إيصال التيار.



وأشار المرزوق الى عدم وجود تأخير في برامج الصيانة سواء في محطات القوى أو محطات وخطوط النقل أو في مكونات شبكة التوزيع، لافتا الى أن هذه الاعمال تسير وفق جدولها الزمني.



وقال ان الربط الخليجي أيضا يعتبر من الاحتياط الذي تلجأ إليه الوزارة في حال الانقطاعات الكبيرة، مشيدا بما يؤمنه الربط الخليجي من استفادة متبادلة بين الدول، حيث يوفر احتياط ١٢٠٠ ميغاواط، مشيرا الى أن الكويت استفادت منه مرتين في العام الفائت، وبلغت حجم الاستفادة في احدى المرات ٥٠٠ ميغاواط.



وفي كلمة له خلال افتتاح المحطة، عبر المرزوق عن بالغ سعادته بأن يتزامن افتتاح المشروع مع الاعياد الوطنية، لافتا الى أن هذا المشروع من المشاريع التي تحقق ما تصبو اليه وتتطلع اليه الدولة من توفير القدر المتزايد من إنتاج الكهرباء والماء في ظل الاستهلاك المتنامي من الإقبال عليها لتحقيق الأمل الذي ننشده جميعا ونسعى الى تحقيقه بكل ما لدينا من طاقات وإمكانات لدعم التطوير الصناعي في البلاد.



وأثنى المرزوق على الجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية من في هذا المجال، مقدرا جهود شركة الغانم انترناشيونال المنفذة للمشروع بإنهائه قبل موعده ودخل على الشبكة في ٢٣ فبراير الماضي، مشيرا إلى أن مدة عمل المشروع تعتبر إنجازا يدل على الجهود التي قام بها العاملون تحت إشراف نخبة هندسية فنية شابة من أبناء هذه الأمة.



وأشار إلى أن المشروع يضيف الى شبكة الكهرباء ٥٠٠ ميغاواط وتم توقيعه في ٢٨ مايو ٢٠١٥ بقيمة ١٠٥ مليون دينار ويتكون من وحدتين من التوربينات الغازية صناعة شركة سيمنز الألمانية.



كما انه يأتي تماشيا مع سياسة الوزارة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لسد الاحتياجات المتزايدة على الطاقة الكهربائية نتيجة التوسع العمراني ومواكبة خطة التنمية للدولة.

نبذة عن المشروع

مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية بحدود٥٠٠ ميغاواط المرحلة الثانية، نفذته شركة الغانم انترناشيونال، حيث يشتمل العقد البالغة قيمته ١٠٥ ملايين دينار على تشغيل وصيانة المحطة بالكامل منذ دخول المحطة الخدمة ولمدة سبع سنوات بما فيها توريد قطع الغيار اللازمة للمحطة.

الوزير برفقة الصحافيين

استقل الوزير عصام المرزوق الباص الخاص بالصحافيين في الطريق إلى المحطة في خطوة تدل على سعيه للتواصل مع مختلف الوسائل الاعلامية من منطلق الشفافية التي من المفترض ان تتعامل بها مؤسسات الدولة مع القطاع الاعلامي الذي يشكل همزة الوصل مع المواطن، وقد رافق الوزير خلال الرحلة وكيل الوزارة م.محمد بوشهري والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه خليفة الفريج والوكيل المساعد لقطاع محطات القوى فؤاد العون.