المدينة تتبع جامعة الكويت ولم يصدر أي قرار خلاف ذلك.. والمقاول تحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن الحرائق الأخيرة

استشاريون عالميون للانتهاء من أعمال مباني الحرم الطبي خلال 2023

6 ملايين م2 مساحة المشروع وتنفيذ أغلب مباني الحرم الرئيسي نهاية 2019

73 % نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية وتوقيع عقد المحطة المركزية الثالثة الشهر الجاري

المدينة تضم 5 كليات طبية ومستشفى تعليمياً بسعة 700 سرير ومركز أبحاث علمية

الانتهاء من بناء 5 كليات في الحرم الرئيسي خلال عامي 2017 ـ 2018

لدينا مشاريع عدة في مراحل مختلفة من الإنجاز وانتهينا من البنية التحتية لـ 3 منها وتم تسلمها

جارٍ تصميم مباني كليتي العمارة وعلوم وهندسة الحاسوب ونتوقع الانتهاء منهما في 2020

نظم المعلومات الجغرافية GIS تكنولوجيا حديثة تسهم في سرعة إجراء الصيانة وتقليل التكلفة المالية

البرنامج الإنشائي يضم 73 مهندساً ومهندسة و130 موظفاً

تصميم مشروع كليتي الآداب والتربية فاز بعدة جوائز عالمية

«صباح السالم الجامعية» مدينة متكاملة ومكونات المشروع تلبي جميع الاحتياجات التعليمية

المدينة توفر واحات مائية ومسطحات خضراء تضفي جمالاً على المكان

تم توفير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ إنشاءات المدينة الجامعية

تطبيق نظام محطات الخدمات المركزية كان له دور كبير في المحافظة على البيئة

مباني الأنشطة الرياضية تضم أحواض سباحة وصالات رياضية وملاعب وستاداً رياضياً

البرنامج الإنشائي فتح المجال للتدريب الميداني مع الجهات المهتمة بتنمية كوادرها البشرية

أدارت الديوانية وأعدتها للنشر: آلاء خليفة





مشروع مدينة صباح السالم الجامعية من اكبر المشاريع الحالية في الدولة، فهي مدينة متكاملة ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر، وهو المشروع الإنمائي الأول في الكويت والرائد في الخطة التنموية، واكبر مشروع إنمائي في تاريخ الكويت خارج قطاع النفط بمساحة تصل إلى 6 ملايين متر مربع، وتدير المشروع جامعة الكويت ممثلة في البرنامج الإنشائي.



«الأنباء» استضافت مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة عبد الرزاق رزوقي في لقاء «ألو الأنباء»، حيث أجاب عن جميع أسئلة «الأنباء» بالإضافة إلى استفسارات القراء برحابة صدر وبدقة وشفافية، متحدثا عن مكونات المشروع ومساحته وقدرته الاستيعابية ونسبة الإنجاز الحالي في المشروع، وابرز المعوقات التي تواجهه ودور البرنامج في تذليل تلك العقبات.



وفتحنا مع رزوقي ملف الحرائق التي حدثت بالمشروع ومدى تأثيرها على التنفيذ والإنجاز، حيث أكد ان مكونات المدينة الجامعية تلبي احتياجات جميع رواد الجامعة، اضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة حول المشروع، وفيما يلي التفاصيل:





في البداية نود إعطاءنا نبذة عن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ومكوناته الرئيسية؟



٭ «صباح السالم الجامعية» هي مدينة متكاملة لجامعة الكويت، فقد صدر مرسوم من مجلس الأمة في 2004 بإنشاء جامعة تابعة لجامعة الكويت في منطقة الشدادية وتم تغيير المسمى في 2009 لتصبح مدينة صباح السالم الجامعية تقديرا لدور المغفور له بإذن الله الشيخ صباح السالم، والمشروع مقسم إلى حرمين حرم رئيسي وحرم طبي، الحرم الرئيسي يضم جميع كليات جامعة الكويت ما عدا الكليات الطبية والتي يصل عددها إلى 11 كلية بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع وهي مشروع المباني الأكاديمية المساندة ومشروع مباني الأنشطة الطلابية والرياضية، ومشروع المباني الإدارية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية.



ونظرا لتنوع الأعمال في مدينة صباح السالم الجامعية فقد تم تقسيم مشاريع الأعمال إلى قسمين أولهما مباني الكليات والمرافق وثانيهما مشاريع البنية التحتية، بحيث تنقسم مباني الكليات ومرافق المدينة الجامعية إلى حرمين الحرم الرئيسي والحرم الطبي، الحرم الرئيسي يضم الكليات الإنسانية وهي «الآداب والتربية والحقوق والشريعة والدراسات الإسلامية والعلوم الاجتماعية» والكليات العلمية وهي «الهندسة والبترول والعلوم والعمارة والعلوم الإدارية والعلوم الحياتية وعلوم وهندسة الحاسوب».



وتنقسم مشاريع البنية التحتية إلى حزم وتشمل تلك الأعمال «أعمال الحفر وتسوية الأرض والطرق ومواقف السيارات والملاجئ ومحطات الخدمات المركزية وأنفاق الخدمات والزراعة التجميلية».



أما الحرم الطبي فيضم الكليات الطبية الخمس بجامعة الكويت ومستشفى تعليميا يسع 700 سرير ومركز أبحاث علمية وسكنا للعاملين في المستشفى ومراكز خدمات للمدينة الطبية وبنية تحتية وسكنا لأعضاء هيئة التدريس.



كم تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع؟



٭ مساحة المشروع تصل إلى 6 ملايين متر مربع وهو مقسم الى قسمين حرم رئيسي وحرم طبي.



مشروع المدينة هو المشروع الإنمائي الأول في الكويت والرائد في الخطة التنموية وأيضا اكبر مشروع إنمائي في تاريخ البلاد خارج قطاع البترول وتديره جامعة الكويت فهل نجحت الجامعة في إدارة المشروع بتلك الميزانية الضخمة؟ وهل الكوادر العاملة في المشروع من مهندسين ومهندسات مؤهلون لإدارته؟



٭ جامعة الكويت تتابع تنفيذ المشروع عن طريق البرنامج الإنشائي الذي تأسس عام 2001، وعندما صدر قانون إنشاء المدينة الجامعية في 2004 كلف البرنامج الإنشائي بمسؤولية متابعة تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وتم تشكيل فريق خاص بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، ويضم البرنامج 130 موظفا وحوالي 43 مهندسا ومهندسة من تخصصات مختلفة، وبما أن المدينة الجامعية مقسمة حاليا إلى 13 مشروعا، فإن كل مشروع يعمل به مهندس متابعة يقوم بمتابعة الأعمال والتنسيق مع رئيس المهندسين في البرنامج الإنشائي، وجامعة الكويت أثبتت جدارتها وكفاءتها لمتابعة تنفيذ مشروع المدينة، ونأمل ان يتم الانتهاء منه في الفترة الزمنية المحددة.



ماذا عن القدرة الاستيعابية للمشروع؟ وهل هناك قابلية للتوسع في حال زيادة أعداد الطلبة مستقبلا؟



٭ مشروع المدينة يستوعب من 40 إلى 50 ألف طالب، ولكن لدينا مساحات يمكن التوسع بها مستقبلا، حيث إن حوالي 50% من مساحة الأرض خصصت للبناء والباقي مساحات للتوسع في المستقبل، كما ان مباني الكليات صممت بطريقة تسمح بالتوسع مستقبلا.



ما نسبة الإنجاز في كليات الجامعة حتى الآن؟



٭ تنقسم مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية إلى ثلاثة أنماط من الأعمال، وهي البنية التحتية، ومباني الكليات، ومباني مشاريع الأنشطة الطلابية والرياضية والمباني الإدارية والمباني الأكاديمية المساندة.



وتتفاوت نسب الإنجاز في هذه الأعمال بتفاوت تاريخ ترسية المشاريع فقد بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية 73% حتى ديسمبر 2016، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال مباني الكليات 61% حتى ديسمبر 2016، وبلغت نسبة الإنجاز في مباني مشاريع الأنشطة الطلابية والرياضية التي بدأت أعمال تنفيذها في سبتمبر 2016 نحو 2%، والمباني الإدارية التي بدأت أعمال تنفيذها في أكتوبر 2016 نحو 1%، والمباني الأكاديمية المساندة التي بدأت أعمال تنفيذها في يناير 2016 نحو 5%.



ومن يرغب في متابعة نسب إنجاز مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية يمكنه متابعة موقع المشروع الإلكتروني (ssuc.ku.edu.kw) حيث تتاح هذه الأرقام بصورة دائمة، إلا أنها تتغير مع مرور الوقت.



وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم القانون صدر في 2004 ولكن يخفى على البعض أن البناء الفعلي للمشروع بدأ في 2011، لأنه بعد صدور القانون مر المخطط الهيكلي للمشروع بعدة مراحل، وتغير 3 مرات وآخر مخطط هيكلي تم اعتماده كان في نهاية 2010، وتغير لأسباب ومتطلبات مختلفة منها زيادة عدد الطلبة، وأيضا الملاجئ في البداية كانت 3 تمت زيادتها الى 29 ملجأ بالإضافة إلى ان المشروع تم تقسيمه الى مشاريع مختلفة وطرحت في فترات زمنية متفاوتة، ولدينا حاليا مشاريع عدة في مراحل مختلفة من الانجاز، كما أن لدينا 3 مشاريع للبنية التحتية تم الانتهاء منها وتسلمها، وكانت اهم جزئية ما يخص الأنفاق، حيث إننا نتحدث عن أنفاق يصل طولها إلى 7.5 كيلومترات، كما يبلغ عرضها وارتفاعها حوالي 8 كيلومترات وهي تخدم المدينة كلها وتم تنفيذها بالكامل.



إلى ذلك سيتم الانتهاء من بناء 5 كليات في الحرم الرئيسي خلال عامي 2017- 2018 وهناك كليات ستنتهي مع نهاية 2018 بالاضافة إلى ان هناك كليات ومباني سوف تنتهي في 2019 وبالتالي فإن مراحل الإنجاز مختلفة حسب كل مشروع، وحاليا توجد كليتان في مرحلة التصميم حيث تم استحداثهما مؤخرا وهما كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب، وسوف تنتهي مرحلة التصميم في نهاية 2017، كما سيتم توقيع العقد في منتصف 2018 وبالتالي فإن الانتهاء من تنفيذ هاتين الكليتين سيكون في 2020، حيث سيتم تطبيق الطرق الحديثة في الإنشاء السريع من اجل الانتهاء منهما بأسرع وقت.



والحرم الطبي بالمدينة يضم 5 كليات طبية بالإضافة إلى مستشفى تعليمي وسكن لأعضاء هيئة تدريس ومركز أبحاث ومراكز خدمات، ومؤخرا حصلنا على موافقة للترسية من اجل تقليل الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع، وقررنا أن يتم تصميم الحرم الطبي بواسطة فريق واحد مكون من مجموعة من الاستشاريين العالميين، وبالتالي سيتم تقليل المدة الزمنية والتكلفة المالية أيضا وحاليا نحن في مرحلة أخذ الموافقات لتوقيع العقد مع الاستشاريين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع ما بين عامي 2022- 2023، ولكن مرحلة تنفيذ الحرم الطبي لن تؤثر على عملية تشغيل الحرم الرئيسي والاستفادة منه.



هل ستساهم اللجنة التي تم تشكيلها لتسريع إنجاز مشروع المدينة برئاسة مدير الجامعة وعضوية وكلاء مساعدين من جهات حكومية في انتهاء المشروع في وقته المحدد؟



٭ هذه اللجنة هي إحدى اللجان التي شكلت منذ بداية المشروع بهدف منح المشروع أولوية لدى الجهات الحكومية، وتمثيل كل جهة لها علاقة بالمشروع بهدف تسريع الإجراءات لدى الجهات المعنية، وبالفعل ساهمت تلك اللجنة في تسريع الكثير من الإجراءات وأصبحت لدينا علاقات مع الجهات المختلفة التي نتعامل معها بشكل متواصل مثل وزارات الأشغال والكهرباء والماء والبلدية والإدارة العامة للإطفاء وغيرها من الجهات الحكومية، لاسيما ان الدورة المستندية لأخذ الموافقات تأخذ وقتا طويلا.



ما أبرز المعوقات والصعوبات التي تواجه عملكم الآن ودوركم في تذليل تلك العقبات؟



٭ بطبيعة الحال هناك صعوبات تواجه المشاريع الإنشائية في الدولة بشكل عام ومن التحديات التي تواجه مشروع المدينة الجامعية انه منذ البداية لم يعط الأولوية مقارنة بضخامة حجمه، فنحن نتحدث عن مشروع بمساحة 6 ملايين متر مربع، وهو من اكبر المشاريع في الكويت خارج القطاع النفطي ومن اكبر المشاريع التعليمية غير المسبوقة بهذا الحجم في الكويت، ونظرا لعدم وجود تلك الأولوية منذ البداية فقد مر المشروع بدورة مستندية طويلة ولكن بوجود لجنة تسريع الإجراءات وخلق البرنامج الإنشائي لعلاقات تعاون مع مختلف الجهات الحكومية بحكم تكرار التعامل معها، ساعدت تلك الجهات في تسريع الحصول على الموافقات اللازمة فضلا عن تطوير العمل داخل البرنامج الإنشائي ومنح الصلاحيات للمهندسين في اخذ الكثير من القرارات.



هل ساهمت الحرائق التي شبت ببعض مباني الجامعة في تأخير المشروع؟ وماذا عن قدرة البرنامج الإنشائي على تطوير تدابير السلامة؟



٭ حريقان ضخمان حدثا في المشروع عام 2013 وتحديدا بمبنى الطالبات في كلية الهندسة والبترول ومبنى الطالبات أيضا في مشروع كلية الآداب والتربية، وقد اثرت تلك الحرائق كثيرا، ولكن المقاول تحمل مسؤولية الأضرار وتكاليف الاشراف، أما الحريق الثالث فكان في ابريل 2016 وتمت السيطرة عليه.



وتلك الحرائق لم تؤخر تنفيذ مشروع المدينة بالكامل ولكن ساهمت في تأخير مشاريع من ضمن المشاريع التي شبت فيها الحرائق تحديدا.



ولابد من الإشارة إلى أن جامعة الكويت كمالك للمشروع تفرض من ناحيتها رقابة على أعمال المقاول لخلق بيئة عمل آمنة، حيث يقابل أي تجاوز لإجراءات السلامة بتدابير صارمة وعقوبات تتدرج من إيقاف العمل بشكل فوري في الموقع أو الغرامة المالية وقد تصل إلى الاستبعاد التام من المشروع.



هل هناك «أوامر تغييرية» أدت إلى تأخير المشروع أو التأثير على الميزانية؟



٭ الأوامر التغييرية الإنشائية لم تكن كثيرة ولم تؤد إلى تأخير المشروع أو التأثير على الميزانية، ومقارنة بحجم المشروع فالأوامر التغييرية كانت بسيطة جدا وأغلبها مبنية على متطلبات من جهات حكومية خارجية.



مدينة صباح السالم الجامعية أول مشروع على مستوى الكويت يطبق نظم المعلومات الجغرافية GIS فهل أضاف ذلك الأمر للمشروع وساهم في تميزه عن بقية مشاريع الدولة؟



٭ نعم، بالتأكيد، كونه سيفيد كثيرا لاسيما فيما يخص الصيانة حيث ان نظم المعلومات الجغرافية تعد من التكنولوجيا الحديثة الرائدة التي تربط المكان بالمعلومة والتي ستستفيد منها كل الجهات المعنية بالجامعة بمختلف تخصصاتها وأقسامها، حيث سيتم الاعتماد على تلك المعلومات من اجل إدارة الجامعة على اكمل وجه، ونظم المعلومات الجغرافية هو نظام قائم على الجمع بين المعلومات المكانية والوصفية لتحقيق أهداف محددة بما يساهم في سرعة إجراء الصيانة وتقليل التكلفة المالية.



كيف تجد دعم القطاع الحكومي والخاص لمشروع المدينة؟



٭ في البداية لم يعط المشروع الأولوية، ولكن حاليا نجد ان هناك دعما حكوميا كبيرا للمشروع، وهناك جهات تتابع المشروع بشكل شهري، ليس فقط للتعرف على مراحل التطور وإنما لمعرفة المعوقات ان وجدت، ومحاولة تذليلها ان امكن، ونجتمع بشكل دوري مع اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء، كما نقدم تقارير شهرية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجهاز متابعة الأداء الحكومي، كما يقدم تقرير نصف سنوي شامل عن المشروع الى اللجنة التعليمية بمجلس الأمة.



ما الجديد بالنسبة للمحطة المركزية الثالثة؟



٭ سيتم توقيع العقد خلال الشهر الجاري، وهي تخدم الحرم الجامعي ككل، كما ان هناك محطات خدمات خاصة بالحرم الطبي، بالإضافة الى ان وزارة الكهرباء والماء ستقوم بتوصيل المياه المعالجة رباعيا (RO) الى حدود المشروع، ومن ثم سيتم إيصالها إلى محطات الخدمات المركزية في مدينة صباح السالم الجامعية، وتم أخذ موافقة على قطعة ارض من وزارة البلدية حتى يتم ربطها مع محطة الخدمات المركزية في مشروع المدينة الجامعية.



كيف ستكون آلية الانتقال من جامعة الكويت الى مدينة صباح السالم الجامعية؟



٭ دور البرنامج الإنشائي هو متابعة تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، أما خطط الانتقال فهي تتبع مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط، والذي قام بتشكيل لجان متابعة لكل كلية، ونحن كبرنامج إنشائي بدورنا نقوم بمنحه جدولا زمنيا للموعد المتوقع لتسليم كل مشروع إنشائيا، وعلى هذا الأساس قام بتشكيل لجان انتقال للكليات التي سيتم الانتهاء منها العام الحالي، وهي كلية الهندسة والبترول وكلية الآداب والتربية، كما سيتم الانتهاء من كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية والشريعة في 2018.



ما رأيكم فيما يثار حاليا بأن مدينة صباح السالم الجامعية لن تتبع جامعة الكويت وستكون تبعيتها لجامعة حكومية أخرى او سيتم تخصيصها، وذلك وفق المادة 44 من قانون الجامعات الحكومية الذي ينص على إنشاء جامعة حكومية ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى جامعة صباح السالم في الموقع المخصص للمدينة الجامعية الجديدة المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 2004؟



٭ البرنامج الإنشائي هو الجهة التي تمثل المالك «جامعة الكويت»، ومهمتنا متابعة تنفيذ المشروع، كما أن هناك جهات أخرى منوطا بها وضع السياسات التعليمية وسن القوانين والتشريعات، ولكن حتى الآن مدينة صباح السالم الجامعية تتبع جامعة الكويت بدليل ان فريق البرنامج الإنشائي مازال تابعا لجامعة الكويت ولم يصدر أي قرار بعدم تبعية مدينة صباح السالم الجامعية لجامعة الكويت.



بعض مباني المدينة فازت بجوائز عالمية بأفضل تصميم فما تلك المباني والجوائز التي حصلت عليها؟



٭ فاز تصميم مشروع كلية الآداب والتربية بجوائز مختلفة ولكن ما يميز المدينة ان كل كلية لها تصميم خاص بها يختلف عن باقي الكليات وذلك أعطى كل كلية خصوصية تتميز بها عن غيرها.



هل مكونات المدينة الجامعية تلبي احتياجات رواد الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين وتخلق بيئة تعليمية مشجعة؟



٭ بالفعل فهي مدينة جامعية متكاملة ومكونات المشروع توفر وتلبي كل احتياجات رواد المدينة من طلاب وأساتذة وموظفين، حيث توفر المدينة بجانب المباني والمختبرات، واحات مائية ومسطحات خضراء تضفي جمالا على المكان وأيضا هناك مبان لكافة الأنشطة الرياضية للطلبة والطالبات تضم أحواض سباحة وصالات رياضية وملاعب تنس واسكواش وستادا رياضيا، ما يشجع الطلاب على قضاء يوم دراسي مريح وجاذب داخل المدينة الجامعية، بالإضافة إلى ان المدينة توفر مواقف سيارات للطلاب، ففي سرداب كل كلية مواقف سيارات، إضافة إلى مواقف متعددة الأدوار وأخرى سطحية تخدم الجامعة ككل من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة.



هل تم توفير بيئة تكنولوجية في كل مباني الجامعة؟



٭ التكنولوجيا اليوم هي عصب الحياة وأصبحت من الأمور الأساسية في العملية التعليمية والطالب لم يعد يتلقى المعلومة فقط بالطرق التقليدية المتعارف عليها، بل أيضا دخلت التكنولوجيا في عملية التعليم وتم إدخال التكنولوجيا في وسائل التدريس داخل قاعات المحاضرات الدراسية، كما ان الطلبة سيمكنهم الاتصال بالانترنت في أي مكان داخل المدينة من اجل البحث عن المعلومات وأيضا التواصل مع أعضاء هيئة التدريس، وتم توفير آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة من أنظمة ومعلومات في مدينة صباح السالم الجامعية.



ماذا عن معايير المحافظة على البيئة في المشروع؟



٭ تطبيق نظام محطات الخدمات المركزية كان له دور كبير في المحافظة على البيئة نظرا لأنها ساهمت في تقليل استخدام الطاقة بما يخلق نظاما اكثر فاعلية، بالإضافة الى انه قد اخذ بعين الاعتبار ان يصمم المبنى بشكل يسمح بإدخال اكبر كمية من الإضاءة الطبيعية، بما يخفض استهلاك الطاقة والإضاءة الداخلية وأيضا يقلل من خروج الطاقة من المبنى، كما ان هناك بعض المباني التي تستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.



علمنا بوجود فريق للتأثيث في البرنامج الإنشائي وهي أول مرة يحدث ان يكون هناك تخطيط للتأثيث بهذه الصورة.. حدثنا عن هذه التجربة؟



٭ ننظر في البرنامج الإنشائي إلى أن الأثاث عنصر مهم في العملية التعليمية حيث يؤثر بشكل مباشر على راحة وأداء مستخدمي قاعات المحاضرات او المكاتب أو المختبرات في مدينة صباح السالم الجامعية، وبما أن بيئة العمل تغيرت بوجود التكنولوجيا وبالتالي تغير معها مفهوم الأثاث المكتبي التعليمي بشكل يعزز الأداء الدراسي والوظيفي.



ولدينا فريق حاليا يضم عددا من المهندسين ويدار من مهندسة لديها خبرة لسنوات طويلة في التصميم الداخلي والهندسة المدنية، ويفترض ان نقوم بتسليم المباني مجهزة بالكامل للاستخدام بما فيها التأثيث وتم إدخال التأثيث من ضمن التصميم بخلاف الطريقة التقليدية التي تعتمد على بناء المبنى اولا ومن ثم شراء الأثاث، كما ان للفريق خبرة في اختيار الأثاث التعليمي، حيث ان الأثاث يصبح جزءا من العملية التعليمية.



حدثنا عن برامج التدريب الميداني لجهات الدولة المختلفة في مشروع المدينة؟



٭ البرنامج الإنشائي يسعى وبشكل مباشر وفعال لفتح قنوات تعاون مع كل الجهات المهتمة بتدريب كوادرها البشرية للاستفادة من مشروع مدينة صباح السالم الضخم، والذي يمثل فرصة تدريبية ثرية لما يضمه من مشاريع متنوعة وشركات عالمية ومقاولين أصحاب خبرة، سواء في المجال الهندسي والإنشائي أو العقود أو أي مجال ذي صلة، وذلك بهدف تهيئة المتدربين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، والمساهمة في تأهيلهم، ويتم ذلك من خلال وحدة مختصة في التدريب الميداني، هدفها التنسيق والتحضير المسبق مع مسؤولي الجهة لإعداد جدول شامل ومنظم لفترة التدريب، بحيث تعنى بإرشاد الطلبة أو المتدربين وتوجيههم إلى أنشطة التدريب الميداني في الاتجاهات المناسبة، وأهم الجهات التي تقدمت لإدارة التدريب في البرنامج الإنشائي: إدارة الخبراء في وزارة العدل، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جامعة الكويت، الكلية الأسترالية، الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، الصندوق الكويتي للتنمية، وجهات أخرى.

كاميرات «لايف»

ذكر رزوقي خلال اللقاء ان هناك الكثير من الجهات الحكومية والخاصة التي تنظم زيارات ميدانية للمشروع بهدف الاطلاع على سير العمل به، كما ان البرنامج الإنشائي يصدر تقارير شهرية عن نسبة الإنجاز ترسل لجهات عدة منها مجلس الأمة، كما أن هناك صفحة على الإنترنت يمكن لأي شخص من خلالها أن يطلع على تطور المشروع شهريا بالصور والفيديو ونسب الإنجاز في كل مشروع، كما كشف انه من الخطط المستقبلية القريبة، تركيب كاميرات تمكن الأشخاص من رؤية المشروع «لايف» في أي وقت.

سواعد وطنية

أوضح رزوقي انه يفتخر بجميع المهندسين والمهندسات الذين لهم دور كبير في انجاز المشروع، موضحا ان هناك الكثير من المهندسات على اختلاف تخصصاتهن الهندسية كان لهن دور كبير في متابعة المشاريع في المراحل التنفيذية والتعامل مع مقاولين عالميين بالتضامن مع مقاولين محليين، كما ان هناك مهندسين ومهندسات في مراحل التصميم وفي فريق التأثيث، وأشاد بدور المهندسة الكويتية في المشروع لاسيما انها تقوم بعملها بكفاءة وجهد وجدارة بشكل يومي.

كيفية لتواصل

يمكن التواصل مع القائمين على المشروع من خلال الصفحة الالكترونية: ssuc.ku.edu.kw

الانستغرام: ssuc_kucp

تويتر: ssuc_kucp@

الأمن والسلامة

ذكر رزوقي أن المقاول هو من يتحمل نتيجة حدوث أي حريق وأي تكاليف إضافية قد تترتب على ذلك الحريق معلنا انه قد تم تخصيص فريق من البرنامج الإنشائي يقوم بعمل جولات في الموقع لتقصي وتتبع أي أمور تشكل خطرا على بيئة العمل وأن هذا الفريق لديه صلاحيات إيقاف المقاول عن العمل حتى يتم تعديل أي أوضاع تمثل خطرا أو مسببا للحوادث أو الحرائق لا سمح الله، كما أن جميع المقاولين موقعون على ضرورة اتباع جميع إجراءات الأمن والسلامة.

من أجواء اللقاء

٭ رحب رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الزميل يوسف خالد المرزوق بمدير البرنامج الإنشائي د.قتيبة رزوقي مشيدا بجهود فريق العمل لإنهاء مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا أهمية هذا المشروع الحيوي التعليمي الذي يرسم مستقبلا افضل لأبنائنا في حصولهم على التعليم المميز في بيئة تعليمية وأكاديمية مشجعة.

٭ انهالت الاتصالات منذ الساعة 7 مساء للاستفسار عن المشروع ونسبة الإنجاز وقام د.رزوقي بالاجابة عن كل الاستفسارات بكل وضوح وشفافية ودقة.

٭ كل الشكر والتقدير لمنسق العلاقات العامة والإعلام بالبرنامج الإنشائي بجامعة الكويت سامي الفضلي على جهوده الحثيثة وتواصله الراقي مع وسائل الإعلام.

٭ قدم رزوقي الشكر والتقدير لجريدة «الأنباء» لاهتمامها بمتابعة ونشر أخبار مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

٭ جاءت معظم أسئلة القراء واستفساراتهم حول نسبة الإنجار الحالية في المشروع وموعد انتهاء المشروع وجاهزية المدينة لاستقبال الطلبة.

٭ قال احد المتصلين انه يود فقط توجيه الشكر والتقدير للدكتور قتيبة رزوقي وفريق العمل بالبرنامج الإنشائي على جهودهم الحثيثة في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.