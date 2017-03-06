لجنة جنوب المطلاع تخاطب الجهات المعنية باحتياجات المدينة

عادل الشنان

انتهى المكتب الفني لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل من إعداد مذكرة تفصيلية لعرضها على مجلس الوزراء تختص بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من قبل المؤسسة مع كل من وزارة الأشغال ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ إجراءات عمل شبكات طرق جديدة وتوسعة أيضا لخطوط الطرق المحاذية للمدن السكنية الجديدة لاسيما التي تعتبر خارج النطاق العمراني للبلاد مثل مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني المستقبلية، خصوصا أن نطاق صلاحيات الرعاية السكنية بالنسبة للطرق ينحصر داخل المدن فقط وليس خارجها، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تعطيل عمليات بناء القسائم من قبل المواطنين وبالتالي تأخر نسبة الإنجاز التي يترتب عليها إيصال التيار الكهربائي وبدء تنفيذ التمديدات الخاصة بذلك.

وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية خالد العنزي إن «السكنية» مسؤولة عن المدن السكنية وما تحتويه بداخلها فقط، وليست لها علاقة بما هو خارجها، لذلك قامت اللجنة بتشكيل مجموعة من الشباب المتطوعين للتواصل مع الوزارات والمؤسسات المعنية باحتياجات المدينة المستقبلية لشرح وجهات النظر التي بنيت على دراسة ناتجة عن متطلبات الأهالي، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الزيارات أولا بأول ليكون الجميع على اطلاع تام بمجريات عمل اللجنة، مشددا على ضرورة الاهتمام بكل ما يخص مشروع جنوب المطلاع الإسكاني باعتباره أحد مشاريع خطة التنمية وأكبر وأضخم مشاريع الدولة للرعاية السكنية وهو خارج النطاق العمراني، ومن المهم ألا يكون مصيره كمصير الطرق المؤدية إلى مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث بات أحد هذه الطرق يسمى «بطريق الموت».

وأكد العنزي أن اللجنة التقت وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، وعرضت عليه عددا من المتطلبات والمقترحات الخاصة برؤى أهالي المنطقة وتطلعاتهم ووعد بأخذها بعين الاعتبار ودراستها وتطبيق ما يتفق منها مع القانون والاستراتيجية المعمول بها لخطة المشروع، كما التقت اللجنة مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان لعرض استفسارات الأهالي حول عدة مواضيع منها تواريخ تسليم أذونات البناء المتوقعة وموعد فتح البدل الخارجي وتوقيع العقد الثاني المتوقع خلال الشهر الجاري، وقد رحب بدوره في جميع الاستفسارات وأوضح أن تحديد تواريخ معينة يحتاج بعض الوقت حتى تحدد بدقة تامة بعد الاطلاع على نسب إنجاز الأعمال وتنفيذها والتي كانت رائعة بالعقد الأول الذي تخطى حاجز الـ 10% سابقا الجدول الزمني المحدد سلفا.

بدوره، رحب عضو لجنة أهالي جنوب المطلاع التطوعية مشعل الهاجري بمقترح النائب حمد سيف الهرشاني لاستحداث طريق امتدادا لطريق سليل الجهراء بطول 6 كيلومترات تقريبا ليربط طريق جاسم الخرافي (الدائري السادس) بمدينة جنوب المطلاع من جهة الضاحية n12 لتحسين مداخل ومخارج المدينة وتفاديا للاختناقات المرورية والازدحام مستقبلا، وذلك بالتزامن مع أعمال التخطيط والتصميم لخدمات الطرق والبنية التحتية لمشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية بمساحة 9000 هكتار والتي تتضمن قرابة 30 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يسكنها نحو 250 ألف نسمة، خاصة أن المشروع يبعد 40 كيلو مترا عن مركز مدينة الكويت والطريق الوحيد لربط المشروع هو طريق الشيخ جابر الأحمد (طريق 80).