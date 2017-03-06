عادل الشنان
انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من دراسة وتقييم عروض الشركات المقدمة للفوز بتنفيذ العقد الثاني في مدينة جنوب المطلاع السكنية والخاص بالبنى التحتية لأول 18 ألف وحدة سكنية تقريبا.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن الاختيار انحصر بين شركتين فقط، وتم تناول جميع الجوانب الخاصة بالمشروع من جهة كفاءة الشركتين والقيمة المادية المقدمة، خلال اجتماع مطول صباح أمس ضم مدير إدارة العقود ومديري الإدارتين القانونية والمالية والمختصين من مسؤولي المؤسسة واستمر الاجتماع إلى ما بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.