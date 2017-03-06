المضف: مدة العقد 60 أسبوعاً ونحرص على استدامة التمويل العقاري

أعلن بنك الائتمان أمس توقيعه عقد مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري مع شركة «ماكنزي آند كومباني العالمية» المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف في تصريح صحافي إن مدة العقد 60 أسبوعا، موضحا أن المشروع يأتي في إطار سعي إدارة البنك إلى المحافظة على استدامة التمويل العقاري للمواطنين.

وأضاف أن إدارة البنك قررت دراسة مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري اضطلاعا بمسؤولياتها حيال تلك التطورات ومواكبة للمتغيرات الجديدة، وللمحافظة على استمرارية ديمومة دور البنك في تمويل القروض العقارية.

وعما أثير بشأن نظام الرهن العقاري الذي يدرسه البنك، أوضح المضف أن البنك يعد أحد الخيارات المساندة التي تسهم في حل القضية الإسكانية ولا يزال في طور الدراسة، لافتا إلى أن النظام سيعرض على كل الجهات ذات الصلة وسيمر بكل القنوات القانونية في حال تم التوافق على الأخذ به.

وأوضح أنه سيتم اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بحسن تطبيقه، حتى يصبح رافدا جديدا ومهما للإسهام في حل القضية الإسكانية للتيسير على المواطنين.