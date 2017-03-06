استقبل محافظ العاصمة الفريق م. ثابت المهنا، بمكتبه في مبنى المحافظة رئيسة جمعية الصحافيين فاطمة حسين العيسى وذلك لتكريمها على جهودها التي أمضتها في خدمة الكويت. وأشاد المهنا خلال اللقاء بالجهود التي بذلتها العيسى على مختلف الصعد الفكرية والأدبية والإعلامية والمجتمعية وتحملها للمسؤولية الوطنية فكانت نعم السفير والممثل المسؤول لوطنها الكويت.

ويأتي تكريم العيسى في إطار التكريم الذي اقامته محافظة العاصمة في الاحتفال الذي أقيم في يوم البحار وتغيبت عنه لظروف طارئة - بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.