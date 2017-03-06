قامت الكويت بتزويد مخيمات النازحين في ناحية القيارة جنوبي الموصل بخمسة مولدات كهربائية كبيرة مقدمة من قبل الجمعية الكويتية للاغاثة.

وقال مدير الدائرة الادارية والمالية في محافظة نينوى امين المعماري ان الكويت قامت بتزويد مخيمات النازحين في ناحية القيارة في منطقة الجدعة الواقعة جنوبي الموصل بخمسة مولدات كهربائية كبيرة.

واضاف ان هذه المبادرة الانسانية تأتي تلبية للمناشدات التي اطقتها الحكومة المحلية في نينوى لتخفيف المعاناة عن النازحين في مخيمات الموصل.

واعرب المعماري عن خالص الشكر والتقدير للكويت اميرا وحكومة وشعبا لموقفها «الاخوي والانساني» تجاه نازحي نينوى، داعيا الدول والمنظمات العالمية الى ان تحذو حذو الكويت لحل الازمة الانسانية الكبيرة التي تواجه المحافظة جراء موجات النزوح الكبيرة.

واوضح ان هذه المبادرة «الخيرة والانسانية» من قبل الكويت غطت جميع المخيمات والقطاعات التي يحتاجها النازحون، قائلا: ان «هذا ليس بغريب عن الكويت، وهي دائما سباقة بهذه المبادرات».

من جانبه، قال مدير ناحية القيارة صالح علي في تصريح: ان «مخيمات منطقة القيارة شهدت الايام القليلة الماضية موجة نزوح كبيرة وهي بأمس الحاجة الى جميع انواع المساعدات».

واضاف علي قائلا: ان قيام الكويت بتزويد المخيمات بمولدات كهربائية جاء «في الوقت المناسب» وذلك لانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة وقلة المولدات الكهربائية.

واوضح ان المخيمات الموجودة في منطقة القيارة استقبلت منذ عمليات تحرير نينوى نحو 53 ألف نازح أي 18 الف عائلة، مبينا ان الاعداد في تزايد مستمر رغم عودة عدد كبير من الاسر الى المناطق المحررة من الموصل.