أعلن الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري بديوان الخدمة المدنية نبيل المعجل عن عقد الديوان للبرنامج التدريبي «إستراتيجيات إعداد الخطط الإنمائية للدولة» المخصص للفئة الوظيفية العليا وذلك بمشاركة عدد من القياديين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

وأوضح المعجل أن البرنامج التدريبي يهدف إلى مناقشة الإستراتيجيات وكيفية وضع وتحليل أهداف وسياسات وبرامج الخطة الإنمائية الشاملة للدولة وأساليب التغلب على التحديات التي تواجه الخطة الإنمائية.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون التطوير الإداري إلى ان مشاركة عدد كبير من القياديين يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات الحكومية بالبرامج التدريبية التي ينظمها ديوان الخدمة المدنية والتي ستعقد لمدة ثلاثة أيام (مدة انعقاد الدورة خلال الفترة الصباحية) اعتبارا من يوم الاثنين 6/3/2017م الى يوم الاربعاء 8/3/2017م.

وبين المعجل ان الأهداف التدريبية للبرنامج (إستراتيجيات إعداد الخطط الإنمائية للدولة) والتي سيتمكن المشاركون من اكتسابها تتركز في الآتي:

٭ كيفية تحديد الأهداف للاسترشاد بها في وضع السياسات ووضع الخطط الإنمائية للدولة.

٭ بيان أهمية إمداد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة عن خطة الوزارة عند وضع الخطط الإنمائية للدولة.

٭ اقتراح الخطط التي تحقق الأهداف الرئيسية لقطاعات وإدارات الوزارات المختلفة لوضع إطار الخطة العامة للدولة.

٭ كيفية إعداد تقارير ربع سنوية عن سير العمل بإدارات وقطاعات الوزارة بشأن متابعة تنفيذ الخطة الإنمائية الشاملة للدولة.

٭ الاطلاع على أبرز التحديات التي تعوق تنفيذ الخطط الإنمائية واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها والتغلب عليها.

٭ تطبيقات عملية.