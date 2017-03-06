دشنت حملة «الكويت الى جانبكم» امس مشروع توزيع مواد ايواء على 850 أسرة نازحة من الحرب في محافظة ابين اليمنية ضمن مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين وتخفيف معاناتهم.

وقالت «الهيئة اليمنية - الكويتية للاغاثة» في بيان صحافي: ان الحملة سلمت النازحين المستلزمات المكونة من فرش وأسطوانات غاز واجهزة طبخ واصناف مختلفة من الأواني المنزلية تتجاوز قيمتها 48 مليون ريال يمني.

وأضافت ان النازحين يتوزعون على مديريات محافظة ابين المختلفة ومعظمهم من محافظتي تعز والحديدة.

من جهته، أشاد الامين العام للمجلس المحلي نائب محافظ ابين مهدي الحامد بالدور الكويتي وما تقوم به الهيئة اليمنية ـ الكويتية للاغاثة في مجالات عدة كالتعليم والصحة والغذاء والمياه والإيواء في المحافظة.

وقال الحامد «ان السلطة المحلية في ابين تشكر حملة «الكويت إلى جانبكم» على الجهود التي تبذلها لتخفيف معاناة النازحين واغاثتها للمئات من الفارين من ويلات الحرب».

من جانبه، قال عضو الهيئة اليمنية ـ الكويتية للاغاثة رائد ابراهيم قاسم «ان توزيع هذه المساعدات يأتي ضمن حزمة المساعدات التي تقدمها الكويت للشعب اليمني كحل اسعافي للنازحين بالمحافظة إلى جانب تسع محافظات يمنية أخرى ستشملها المساعدات الإيوائية».

وأضاف قاسم ان حملة «الكويت إلى جانبكم» نفذت العديد من المشاريع الإغاثية في المحافظة منها توزيع السلل الغذائية والحقيبة المدرسية، وكذلك المشروع الذي يعد شريان الحياة في المحافظة، وهو حل مشكلة المياه من خلال التدخل في الربط الكهربائي وتأهيل محطات المياه.

ويستهدف مشروع الإيواء عشر محافظات يمنية هي: عدن ولحج والضالع وابين ومأرب وحضرموت وشبوة والجوف والحديدة وإب بتكلفة إجمالية تصل الى اربعة ملايين و500 ألف دولار ويستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص.

يذكر أن حملة «الكويت الى جانبكم» تعمل في مجال الإغاثة العاجلة في اليمن من خلال خمسة قطاعات هي الغذاء والماء والتعليم والإيواء إضافة الى الصحة.

وتم تشكيل لجنة ميدانية اغاثية تحت اسم «الهيئة اليمنية ـ الكويتية للاغاثة» التي تضم عددا من الجمعيات اليمنية والكويتية الهادفة الى ايصال المساعدات الكويتية للشعب اليمني.