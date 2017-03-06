مع تطور منظومة الطرق في البلاد وقرب الانتهاء من مشاريع مد جسور ضخمة مثل مشاريع تطوير طريق جمال عبدالناصر وطريق الجهراء وجسر الشيخ جابر تواصل وزارة الأشغال العامة ازالة بعض الجسور الحديدية القديمة التي كانت لها بصمة محفورة في ذاكرة المواطنين باعتبارها معلما مميزا من معالم العمران وقفزة نوعية في البنية التحتية للبلاد ومنظومة طرقها.

فقد أنشئت الجسور الحديدية في الكويت أواخر سبعينيات القرن الماضي وصممت من قواعد وصفائح فولاذية متصلة بواسطة مسامير لولبية (براغي) ولحام معززة بدعامات إضافية ما يجعلها شديدة الصلابة وذات قدرة كبيرة على الحمولات العالية ومقاومة عوامل الطبيعة لتبقى صامدة في الخدمة أكثر من 35 عاما.