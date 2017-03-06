يوسف لازم

ذكرت مصادر مطلعة أن وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، انتقل إلى رحمة الله بعد أن دخل إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية خلال رحلة عمل كان يقوم بها في واشنطن.

ولفتت المصادر إلى أن الشمالي كان بصحة جيدة خلال سفره من الكويت ولم تظهر عليه أي أعراض وان الأمر جاء بشكل مفاجئ، في حين انه خلال عملية نقله إلى المستشفى في واشنطن شخص الأطباء أن الوفاة جاءت بسبب أزمة قلبية.

ويعد الشمالي من ابرز الوجوه على الساحة الاقتصادية من خلال ما حققه في فترة وجيزة من تسريع حركة الدوران الاقتصادي في البلاد وتطوير أعمال وزارة التجارة وميكنتها في فترة قياسية.