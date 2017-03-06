أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والقضاء على ظاهرة انتشار المظلات غير المرخصة.

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه، بأنه تم وضع خطة عمل لتنفيذ حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بناء على توجيهات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي.

وفي هذا الصدد أكد رئيس فريق الطوارئ خالد الردعان، بأن الحملات المكثفة المنفذة من قبل مفتشي الفريق جاءت تحت إشراف مدير فرع بلدية المحافظة م. محمد صرخوه بإزالة كافة المظلات غير المرخصة في الساحات العامة بكافة المناطق التي تقع تحت مسؤولية المحافظة والتي تعد تعديا على أملاك الدولة.

وأشار الردعان إلى أن الحملات التي نفذها الفريق أسفرت عن رفع وإزالة 28 مظلة غير مرخصة كانت قائمة بدون تراخيص من قبل البلدية والتي تشوه المنظر العام ، مشيراً إلى أنها تحجب الرؤية عن قائدي المركبات وقد تسبب في الحوادث بالإضافة إلى أنها تسبب اضرارا ومضايقات لمراجعين الجهات الحكومية بالمحافظة.

ولفت الردعان إلى انه مصير أي تعدي على أملاك الدولة سيقوم الفريق بالإزالة مع تحميل أصحاب التعديات الرسوم المقررة طبقا للإجراءات القانونية.