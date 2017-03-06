اجتمع قادة حكومة طوكيو في مجلس الأمن القومي الياباني واتفقوا على التأهب التام للمزيد من الاستفزازات الكورية الشمالية ، وذلك بعد أن أطلقت بيونج يانج أربعة صواريخ باليستية في وقت مبكر اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.اتش.كيه) أنه من المعتقد أن ثلاثة من الصواريخ قد سقطت داخل المنطقة البحرية الاقتصادية الحصرية لليابان في بحر اليابان.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الخارجية فوميو كيشيدا ووزير الدفاع تومومي إينادا.

وقام المجتمعون بتحليل معلومات حصلت عليها اليابان بشأن إطلاق الصواريخ، وبحث سبل الرد.

كما أكد القادة خلال الاجتماع على سبل لجمع المعلومات وتدابير احترازية وعمليات مراقبة لضمان سلامة وأمن الشعب الياباني.

وأدان مسؤولون يابانيون إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ، وذلك بعد أن سقطت في البحر على بعد يتراوح بين 300 و350 كيلومترا قبالة سواحل اليابان.

وقال آبي إن طوكيو قدمت "احتجاجا شديد اللهجة" لبيونجيانج، وأوضح أن سقوط الصواريخ في هذه المنطقة يشكل "تهديدا خطيرا للأمن القومي لبلادنا"، وفقا للمتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا .