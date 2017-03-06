توفيت الكاتبة الأميركية بولا فوكس المعروفة خصوصا بكتب الأطفال، في نيويورك عن 93 عاما على ما افادت ابنتها ليندا كارول-بارو لصحيفة "نيويورك تايمز".

ونالت بولا فوكس في العام 1974 خصوصا ميدلية نيوبيري وهي اعرق جوائز أدب الأطفال عن كتابها "ذي سلايف دانسر". وتمحورت القصة التي اثارت جدلا حول تجارة العبيد في الأطلسي منتصف القرن التاسع عشر.

وفازت العام 1978 بجائزة هانز كريتسيان اندرسن حول مجمل أعمالها الموجهة للأطفال.

وخلال مسيرتها الطويلة الفت فوكس اكثر من 20 كتابا للأطفال وحوالى ستة كتب موجهة للكبار. وقد تمحورت كل أعمالها على موضع تداعي الأمور إن داخل العائلة أو على صعيد الصحة والحب.

وكان والدا بولا فوكس تخليا عنها وهي رضيعة للسفر فترعرعت لدى اقارب لها ومن ثم اصدقاء للعائلة وحتى قس مدينة صغيرة في الولايات المتحدة وكوبا قبل ان يسترجعها والداها لاحقا. وقد هجرت بدورها عائلتها في سن السادسة عشرة.

وقد تزوجت مرتين ولها ولدان وعدة أحفاد من بينهم الممثلة ومغنية الروك كورتني لوف.