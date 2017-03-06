فتحت السلطات المصرية، اليوم الاثنين، معبر رفح الحدودي، "استثنائياً" في كلا الاتجاهين، لسفر "الحالات الإنسانية"، وعودة العالقين.

وقالت هيئة المعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية بغزة:" فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين لمدة 3 أيام متتالية".

وأضافت الهيئة، في تصريح مكتوب تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إن السفر سيكون مخصصاً للحالات الإنسانية، من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن مئات المسافرين تجمعوا منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر.

وتقول هيئة المعابر بغزة، إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ نحو 16 ألف حالة إنسانية.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو/تموز 2013؛ حيث تفتحه على فترات لعبور الحالات الإنسانية.