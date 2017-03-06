أكدت مسؤولة في وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين الحرص على توفير وتقديم الوجبات الغذائية الصحية منخفضة الدهون والاملاح لنزلاء المستشفيات بغية الحد والوقاية من انتشار الامراض المزمنة غير المعدية لاسيما السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان للصحافيين على هامش انطلاق اعمال مؤتمر الغذاء والصحة الثالث ان الوزارة بصدد عقد اجتماع مع بعض الشركات المصنعة للاغذية بهدف التوصل الى اتفاق لتقليل نسبة الدهون في الوجبات المقدمة لنزلاء المستشفيات.

وأضافت القطان ان الوزارة تفرض رقابة مشددة على الوجبات الغذائية المقدمة لنزلاء المستشفيات من حيث النوعية والكمية والمواد التي تحتويها لافتة الى وجود جداول معدة لنوعية الاغذية بما يتناسب وحالة كل مريض.

من جانبها قالت مدير ادارة التغذية والاطعام بالوزارة ورئيس المؤتمر الدكتورة نوال القعود ان الادارة منعت استخدام الدهون المهدرجة والاطعمة (المقلية) وقللت من نسبة الدهون المشبعة في الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

وذكرت القعود خلال افتتاح اعمال المؤتمر المعنون (التغذية وعلاقتها بالامراض المزمنة غير السارية) ان اللجنة الخليجية للتغذية تعكف حاليا على اعداد دراسة حول كيفية تدعيم فيتامين (د) بالعنصر الغذائي على مستوى دول الخليج العربي بغية الحفاظ على التغذية السليمة.

وأوضحت ان اعمال المؤتمر المستمر حتى 8 مارس الجاري تتيح الفرصة لتبادل الخبرات مع الخبراء من منظمة الصحة العالمية والمملكة المتحدة وكندا وبلجيكا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والتعرف على احدث مستجدات مجال التغذية الصحية.

وأضافت ان جدول اعمال المؤتمر تتضمن 21 محاضرة علمية وورش عمل حول كيفية التعامل مع المرضى وطرق التغذية الانبوبية وآلية التحكم في مستوى السكر عن طريق احتساب الكربوهيدرات وكذلك التعامل مع مرضى السمنة.

وأفادت ان المؤتمر يهدف ايضا الى توعية المجتمع بأهمية التغذية ودورها في الحفاظ على حياة صحية امنة وسليمة لاسيما ان جميع الاحصائيات تؤكد وجود زيادة في نسب الاصابة بأمراض السمنة والسكري نتيجة عدم اتباع النظم الصحية والغذائية السليمة.

واشارت القعود في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر ان ادارة (التغذية) حرصت على توفير عيادات للتغذية في كل منطقة صحية بمحافظات البلاد الست مضيفة انها بصدد زيادة اعداد تلك العيادات في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية خلال المرحلة المقبلة