أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الاثنين أن سمو أمير البلاد أثبت كما كان دوما وأبدا انه امير الانسانية.

وأشار الغانم في تصريحات للصحافيين في مجلس الامة الى وجود انفراجات ستحدث نتيجة تحركات المجاميع النيابية بالتنسيق مع رئيس المجلس.

وقال الغانم "تشرفت اليوم مع مجموعة كبيرة من النواب تمثل الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامة اضافة الى مجموعة اخرى قابلت سمو الامير يوم امس بمقابلة سموه وتم طرح العديد من القضايا اهمها المعاناة الانسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجناسي" مشيرا الى ان رد سمو الامير كان ايجابيا.

وذكر ان سمو الامير فوض رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملف وتقديم التصور الكامل لسموه.

وقال الغانم "عاهدنا سمو الامير كنواب بان نسعى بكل ما اوتينا من صلاحيات لتثبيت الاستقرار السياسي في الكويت لمواجهة التحديات الاقليمية والخارجية التي نواجها وان نكون عونا له للسير بسفينة الكويت وسط هذه الامواج المتلاطمة".

وأوضح ان "هذا الموقف يثبت ان الامور عبر الحوار والتفاهم تصل بنا الى نتائج ايجابية لا يمكن الوصول اليها عبر وسائل اخرى لا تكن مفيدة او مجدية" معربا عن شكره للنواب على تجاوبهم مع تلك التحركات.

وقال "قدرنا ان نتحمل هذه المسؤولية في هذا الوقت الحرج" معربا عن امله في تمكن النواب من اعانة سمو الامير لمواجهة الاخطار المحيطة.

وذكر الغانم أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارا وتركيزا على التنمية وعلى ما يهم المواطن مضيفا انه لا توجد ازمة دون حل متى ما صدقت النوايا.