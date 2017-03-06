أعلنت وزارة التربية اليوم الاثنين دمج مشروعي (واثق) التابع للهيئة العامة للشباب ومشروع تعزيز القيم التربوية في وزارة التربية بغية توحيد الجهود لغرس القيم الفاضلة لدى الأبناء الطلبة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في الوزارة ونائب رئيس اللجنة العليا لمشروع (واثق) فيصل المقصيد للصحافيين عقب اجتماع حضره عدد من قياديي ومديري ومديرات المدارس ورؤساء الأقسام للمرحلة المتوسطة.

وقال المقصيد ان القيم التربوية الأصيلة مرتكزات أخلاقية للمجتمع وإطار مرجعي للتوفيق بين القديم والجديد لانتقاء ما يتناسب مع المجتمع الكويتي مع الاحتفاظ بالثوابت والأصالة لاسيما في ظل الانفتاح الثقافي.

واضاف ان الحفاظ على القيم التربوية يحقق التقارب بين الأطياف المختلفة للمجتمع مما يزيد من تماسكه ويحافظ على هويته ومنظومته الثقافية.

وشدد على ضرورة تنبيه الطلبة وتحذيرهم الابتعاد عن مخاطر التواصل الاجتماعي التي قد تبث أخبارا ومعلومات غير صحيحة أحيانا معتبرا انها خطر حقيقي يهدد وحدة المجتمع وتماسكه.

واكد على ضرورة الاقتداء بخطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والذي ركز فيه على مخاطر التواصل الاجتماعي التي تشكل عوائق أمام البرامج والأفكار مشيرا الى أن ذلك يتحقق بتعاون وتضافر جهود الجميع.

وأوضح أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع لتقديم أي مقترح أو نقد بناء لغرس القيم وإكساب الأبناء الطلبة مهارات مواجهة التحديات ليصلوا إلى ما نصبوا اليه والاستفادة من التجارب العلمية المحلية الناجحة في مجال تعزيز القيم.

من جانبها قالت مدير المكتب التنفيذي للمشروع رشا الفارس في تصريح مماثل ان مشروع (واثق) عمل مؤسسي انبثق من اللجنة العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ثم انضمت إليه وزارات التربية و(الشباب) والداخلية والهيئة العامة للشباب مشيرة إلى أن رؤية المشروع تتمثل بمجتمع شباب قيمي وطموح وواثق.

وذكرت أن المشروع يسهم في إثراء المنظومة التعليمية المبنية على القيم الإسلامية السمحة من خلال توفير مساحات عمل ومبادرات مدرسية مجتمعية بين كل من مكونات العملية التعليمية.

ولفتت الى ان الطالب هو مركز هذه المنظومة وذلك تحقيقا لحالة النمو لبناء شخصية متزنة ومتوازنة تتسم بالوعي والقدرة على التواصل المبدع مع ذاته والآخرين بشكل ايجابي وقيمي.

وافادت الفارس ان المشروع يهدف الى تأسيس بيئة قيمية آمنة وداعمة وتعليمية في المجتمع المدرسي وتعزيز ثقافة العمل التعاوني والتطوعي داخل وخارج المجتمع المدرسي.

وأضافت ان المشروع يهدف كذلك الى تنمية الطلبة وتعزيز مشاركتهم القيادية في عملية صناعة القرار وزيادة وعيهم في العمل ونشر وتعميم ثقافة الانتاجية والريادة والابداع لدى شريحة الشباب في المجتمع