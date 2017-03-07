ثمن رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري الشيخ سالم النواف رعاية ودعم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد للتراث البحري الكويتي الأصيل والتي تجسدت بمكرمته بإقامة مهرجان الموروث البحري المتواصل بالبلاد.

واشار النواف، في تصريح بمناسبة ختام المسابقات للموروث البحري لهذا العام والتي جرت في ديوانيات الفنطاس والسالمية والوطية، الى انه سيتم توزيع الجوائز على 30 فائزا يوم الخميس المقبل وتكريم كل الجهات التي شاركت بهذه الانشطة وساهمت في نجاح هذه الهواية الأصيلة في تاريخنا وتراثنا، موضحا أن مسابقات هذا العام تميزت بمشاركة جيدة من رواد ومحبي البحر من الكويت لاسيما من الشباب وكبار السن من اهل البحر.

وأكد النواف ان دعم القيادة السياسية لأنشطة التراث البحري في البلاد كان له عظيم الأثر بتعريف أبناء الجيل الحالي على ما عاناه أجدادهم أثناء طلب الرزق خلال خروجهم للبحر، حيث خصصت اللجنة جوائز مجزية للعشرة الأوائل من كل ديوانية بمكرمة أميرية من صاحب السمو وستقيم اللجنة التنظيمية بحضور رئيس اللجنة التنظيمية العليا وممثل سمو الامير يوما احتفاليا للمشاركين من النواخذة والحداقة والفائزين، وللجمهور الذي شارك في المسابقة البحرية لصيد الأسماك أي بمشاركة 315 متسابقا.

واضاف: نعيش ظاهرة الفرح باحتفالات الاعياد الوطنية التي غمرت قلوبنا بالبهجة، وتعمقت بين الجميع مشاعر الود والمحبة في ابهى صور الولاء للوطن، ولصاحب السمو الذي يؤكد ان مهرجان الموروث الشعبي البحري يساهم في حفظ تاريخ الآباء والاجداد، ويدعم تأصيل القيم، ويساعد على التلاحم الوطني والاجتماعي، سواء كان في البر او في البحر، ونحتفل يوم الخميس بتكريم الفائزين في مهرجان الموروث الشعبي البحري الحداق بفندق الموفنبيك، تحت رعاية صاحب السمو وبمشاركة دواوين الفنطاس والسالمية والوطية، و315 متسابقا تنافسوا في المحادق، وحصل فيها 30 متسابقا على الفوز.

وتقدم النواف بالشكر الى اللجنة المنظمة والقائمين عليها، ولجنة التحكيم وكل من شارك وساهم في نجاح انشطة الموروث الشعبي لصيد الاسماك، كما نهنئ الفائزين في المسابقات، وحظا اوفر للجميع في المسابقات المقبلة، مثنيا على رعاية صاحب السمو لأبنائه، والدعم المعنوي الذي شجع الجميع على المشاركة والعاملين في اللجان، على اداء الاعمال المنوطة بهم، من خلال تقديم المهرجان بأفضل صورة، محققا نجاحا كبيرا في كل الفعاليات التي تمت، مؤكدا ان اللجنة تطمح في المسابقات المقبلة لتوفير افضل الخدمات والوقوف على كل الاقتراحات ومن ضمنها تنظيم مسابقة صيد الكنعد ومتابعة تنفيذها وتذليل كل المعوقات للاستمرار في نجاح احياء تراث الاجداد والآباء البحري.