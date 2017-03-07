محمد راتب

زكّت الجمعية العمومية في جمعية الفنطاس التعاونية كلا من سعود الحرفان ومحمد فهد الصواغ وسالم عبداللطيف الحمدان وناصر عبدالله الحمدان لعضوية مجلس الادارة وذلك بعد انسحاب المرشحين ناصر محمد الحمدان وفايز سعد السهلي.

وكانت الجمعية العمومية قد اقرت التقريرين المالي والاداري بالاجماع واعتمدت مكتب فاطمة الرشود الذي حصل على 81 صوتا بعد تقدم 9 مكاتب للتدقيق المالي والمحاسبي والقيام بالفرز، في حين حصل مكتب فهد مساعد العازمي على 30 صوتا.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الادارة سعود الحرفان بحضور اعضاء مجلس الادارة وممثلين من وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية وذلك في مدرسة فاطمة الحقان ابتدائية بنات.

وقال سعود الحرفان ان المحافظة على الامانة التي كلفنا بها هو ما نعمل عليه على الدوام ونسعى جاهدين لتطوير العمل وتعزيز الانشاءات والجوانب التسويقية والخدمية، مبينا ان المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالانجازات والعطاءات على مختلف المستويات.