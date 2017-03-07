ثلثا سكان الكويت من الشباب

194 برنامجاً ونشاطاً استفاد منها أكثر من 500 شاب خلال فترة الصيف

الصايغ: نسعى إلى ولادة جيل جديد من المواهب الشبابية الكويتية الفنية

عبدالله الراكان

أعلنت الهيئة العامة للشباب عن إطلاق يوم الشباب الكويتي في 13 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج الشبابية التي تهدف إلى استثمار طاقاتهم وتنمية قدراتهم.

وقال مدير عام الهيئة عبدالرحمن المطيري خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في مركز جابر الأحمد الثقافي، ان الاهتمام بالشباب يأتي تنفيذا لتوصيات صاحب السمو الأمير بدعمهم وتشجيعهم وتوفير البيئة الآمنة لاستعراض مواهبهم، مشيرا الى ان لغة الخطاب الشبابي قد تغيرت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ إطلاق المشروع الوطني «الكويت تسمع» عام 2012 كمبادرة سامية وإنشاء مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب في يناير 2013، وتخصيص 13 مارس يوما للشباب الكويتي تكريما لتلك الفئة التي تمثل أكثر من ثلثي التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي، ويكون داعما ومحفزا لهم.

وأضاف المطيري انه تم فصل هيئة الرياضية عن الشباب بموجب القانون رقم 100 لسنة 2015 لإشراك الشباب في عملية التنمية بالاعتماد على فلسفة العمال والإنتاجية وتغيير مفهوم الشباب تجاه أنفسهم ليجعلوا من طاقاتهم قوة نحو تحقيق الريادة، مبينا ان الهيئة عزمت خلال المرحلة التأسيسية على دعم واستثمار طاقات الشباب وإشراكهم في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016/2017 - 2021/2020 والذين قاموا بوضعها بأنفسهم عن طريق الحلقات النقاشية في جميع المحافظات، حيث تمت مقابلة حوالي 1454 شابا وفتاة في 55 حلقة نقاشية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة والفعاليات التي قدمتها الهيئة للشباب في فترة الصيف والتي بلغ عددها 194 برنامجا ونشاطا استفاد منها أكثر من 500 شاب، كما أقامت الهيئة العديد من البرامج والأنشطة والمحاضرات والدورات في مراكز الشباب خلال فترة الشتاء من شهر يناير وحتى مارس بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 491 شابا وفتاة في شهر يناير، و195 شابا وفتاة خلال شهر فبراير، مبينا انه جار تنفيذ فعاليات شهر مارس حتى تاريخه.

وأوضح ان الهيئة ترى ان الشباب فرصة استثمارية وطاقة تنموية مستدامة، حيث حرصت منذ الوهلة الأولى على اتاحة مساحات أمامهم للمشاركة والإنتاج والابداع، الأمر الذي جعل العمل الشبابي يأخذ منحنى اكثر ايجابية، ومن ثم تغيرت لغة الخطاب الشبابي لتظهر آثاره على تنمية المجتمع بأيدي الشباب أنفسهم، الأمر الذي جعل الكويت في مصاف الدول في مجال الرعاية الشبابية لتحتل مراكز متقدمة لترتقي إلى المرتبة الـ 56 في مؤشر تنمية الشباب الذي أصدرته رابطة «الكومنولث».

وذكر ان اختيار الكويت لتكون عاصمة للشباب العربي 2017 لم يأت من فراغ، وإنما جاء تقديرا لجهودها في مجال تنمية الشباب واستثمار طاقاتهم، وتقدم الهيئة خلال تلك الاحتفالية التي ستبدأ في مايو 2017 العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات بأيدي الشباب أنفسهم لتجني الهيئة ثمار مجهوداتها في مجال العمل الشبابي خلال المرحلة التأسيسية. من جهتها قالت الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب نجاة الصايغ ان الهيئة ستقيم عدة فعاليات وأنشطة شبابية مواكبة ليوم الشباب الكويتي الذي يصادف 13 من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، دعما من سموه وحرصا على استثمار طاقات الشباب لتكون السلاح الأول في بناء المجتمع الكويتي وتنميته.

وأشارت الصايغ إلى أن الكويت تميزت بفنونها الجميلة في مختلف المجالات، كما ان الهيئة تسعى إلى ولادة جيل جديد من المواهب الشبابية الكويتية الفنية، بحيث تكون هذه المواهب سفراء للكويت بالمحافل الدولية، وذلك من خلال إطلاق فعاليات يوم الشباب الكويتي الاثنين المقبل، وهي عبارة عن احتفالية في مسرح الدراما بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لإبراز المواهب الشبابية الكويتية في مختلف المجالات.

وتابعت: لدينا شباب كويتي موهوب في المجال الفني والرياضي والأدب والثقافة، حيث تحاول الهيئة من خلال هذا الحفل أن تجمع المواهب المختلفة وتشرك جميع هذه المواهب في تنفيذ هذا الحفل ابتداء من التصميم إلى الالحان إلى الديكور، إضافة إلى المواهب التي سيشهدها المسرح في هذا اليوم، مضيفة أنه سيتخلل هذا الحفل عدة فقرات استعراضية للمواهب الفنية الشبابية، وإقامة فقرات موسيقية وشعرية وغنائية ومسرحية، سيشارك فيها نخبة من النجوم الشابة أمثال الشاب فيصل شاه وماجد الخالدي وعبدالرحمن المحيميد وصلاح العرجاني، كما سيشارك في الفقرة المسرحية الشابان محمد الحملي وعبدالله الخضر.