عبدالله الراكان

قالت ممثل وزارة الدولة لشؤون الشباب في مهرجان «عدسة» غدير المطيري ان المهرجان يقام برعاية سامية من صاحب السمو الأمير، مشيرة الى ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تسعى دائما لاستقطاب الشباب وتتبنى مهاراتهم في جميع المجالات، مشيرة إلى ان ورش عمل «عدسة» تقام للعام الثاني على التوالي بشراكة استراتيجة مع شركات القطاع الخاص ومنها: اوريدو ونقاط.

واضافت المطيري في تصريح لـ«الأنباء» خلال افتتاح ورش عمل المهرجان مساء اول من امس في مركز جابر الاحمد الثقافي والذي يستمر حتى غدا، ان المهرجان يهدف لتسليط الضوء على الطاقات الشبابية في المجال الفني، وتحديدا الفنون المرئية والمسموعة، لافتة الى ان طريقة الالتحاق بالورشة تتم عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الدولة لشؤون الشباب بالاضافة إلى ان الوزارة قامت بالترويج للورش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما ان الورش تتزامن مع يوم الشباب الكويتي 13 الجاري.

وأشارت إلى ان الورش تستهدف فئة الشباب من عمر 14- 30 عاما خاصة ما يتعلق بفنون التصوير الفوتوغرافي والخط والتي تقام في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي، مشيرة إلى تكريم المشاركين من قبل وزارة الدولة لشؤون الشباب في ختام المهرجان.