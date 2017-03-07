أكد بنك الائتمان ان إجمالي عدد القروض والمبالغ المقررة التي خصصت للقروض العقارية وقروض المرأة والمنح عن فبراير الماضي بلغ 565 قرضا بقيمة 27.9 مليون دينار.

وأضاف البنك في إحصائية متخصصة أمس أن تلك القروض تضمنت 22 قرضا لبناء قسائم خاصة بمبلغ قدره 1.4 مليون دينار ومنصرف بـ 1.7 مليون دينار و270 قرضا لبناء قسائم حكومية بمبلغ قدره 18.6 مليون دينار ومنصرف بـ 15.2 مليون دينار.

وذكر أن 66 قرضا لشراء بيوت بمبلغ مقرر قدره أربعة ملايين دينار ومنصرف بـ 3.6 ملايين دينار، مبينا أن أعمال التوسعة والترميم للسكن الخاص تضمنت تسعة قروض بقيمة مقررة بلغت 228 ألف دينار ومبلغ منصرف قدره 322 ألف دينار.

وبين أن توسعة وترميم البيوت الحكومية شملت 115 قرضا بقيمة مقررة قدرها 2.7 مليون دينار ومبلغ منصرف قدره 3.6 ملايين دينار، موضحا أن منح ذوي الإعاقة شملت 83 قرضا بقيمة مقررة قدرها 720 ألف دينار صرفت كاملة (ما يعادل مليوني دولار).

وفيما يتعلق بقروض المحفظة أشار البنك في إحصائيته إلى أن عددها بلغ 16 قرضا بمبلغ مقرر قدره 151 ألف دينار في حين بلغ المنصرف منها 185 ألف دينار توزعت على 11 قرضا للتوسعة والترميم بمبلغ مقرر 103 آلاف دينار ومنصرف بـ 128 ألفا.

ولفت بنك الائتمان الى أن القروض شملت أيضا قرضين للتوسعة بمبلغ مقرر بنحو 20 ألف دينار وثلاثة قروض للترميم بمبلغ قدره 28 ألفا ومنصرف بـ 57 ألفا.

ويعد بنك الائتمان الكويتي مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2007 ويتولى منح القروض الإسكانية للمواطنين إضافة إلى خدمات أخرى.