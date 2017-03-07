برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف، اختتمت صباح أمس فعاليات تمرين «القبضة الحاسمة» بلواء صالح المحمد الآلي/ 94.

كان في استقبال الخضر آمر لواء صالح المحمد الآلي/ 94 العميد الركن عبدالرحمن الصلبوخ وعدد من ضباط اللواء، بدأ التمرين بإيجاز نظري قدمه مساعد آمر اللواء المقدم الركن خالد خيري عن مجريات التمرين ومراحله وأهم المعاضل التي تم التعامل معها، بعدها قدم المشاركين تطبيقا عمليا للتمرين.

ويهدف تمرين «القبضة الحاسمة» لرفع الجاهزية القتالية لقدرات منتسبي اللواء وتعزيز العمل المشترك بين وحداته لإدارة العمليات العسكرية من خلال التدريب على مكافحة الشغب والسيطرة على أعمال العنف والتدريب على القتال في المناطق المبنية وعمليات التدخل السريع.

كما اشتملت الزيارة على افتتاح مبنى مشبهات التدريب للأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بعد ذلك استمع الى ايجاز مفصل عن الأجهزة وطبيعة عملها وأهميتها في تدريب الضباط وضباط الصف والأفراد على الرماية التصفيرية والتدريبية وقواعد الاشتباك.

وفي الختام نقل رئيس الأركان تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، معربا عن فخره وسعادته بما شاهده في التمرين، مثنيا على الجهود المبذولة للوصول إلى أفضل القدرات القتالية من خلال المواظبة والاستمرارية على التمارين القتالية في الميادين العسكرية للوصول إلى أقصى درجات الجهوزية، ودعا المشاركين إلى متابعة الانجازات المميزة.