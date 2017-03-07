يشارك الخبير السياحي مدير عام سفريات مساعد الصالح كمال كبشة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر الذي يعد ابرز واهم حدث سياحي في العالم والأكثر تأثيرا في خارطة السياحة الدولية، والمقام في ألمانيا خلال الفترة من 8 الى 12 مارس الجاري.

وبهذه المناسبة، قال كبشة ان مشاركة مجموعة سفريات مساعد الصالح الأكبر والأكثر انتشارا في الكويت تأتي في اطار رفع اسم الكويت في المحافل الدولية، وتحقيق تمثيل مشرف للقطاع الخاص الكويتي الذي حقق انجازات عديدة في قطاعات مختلفة، كاشفا ان معرض برلين الدولي للسياحة يكتسب اهمية كبرى نظرا للحضور العالمي لكبريات شركات السياحة والسفر وكبار اللاعبين في سوق السياحة والطيران.

واشار الى ان المعرض يحظى باهتمام سياسي واقتصادي كبير ايضا، حيث يشهد حضور وزير الاقتصاد الألماني ونحو 120 وزير سياحة على مستوى العالم، وهذا يؤكد على اهمية المعرض والمؤتمر المصاحب له في امكانية اقتناص الفرص وعقد الصفقات وايضا ترويج كل وزير للسياحة في بلده وعرض مميزات تجذب اكبر شريحة ممكنة للسياح عبر وكلاء السياحة في العالم خلال العام الحالي.

وتوقع ان يزيد حجم زوار المعرض هذا العام عن 200 ألف زائر من مختلف الجنسيات، فضلا عن مشاركة عربية وخليجية فاعلة.