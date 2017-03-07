استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بمكتبه رئيس اللجنة المنظمة لماراثون سبارك 2017 عبد المحسن صالح البابطين ونائب رئيس اللجنة المنظمة للماراثون فرح صالح البابطين بحضور مدير التسويق والمبيعات الزميل فريد سلوم.
وتناول اللقاء تقديم الشكر لـ «الأنباء» على رعايتها البلاتينية لماراثون سبارك 2017 والذي أقيم يناير الماضي بمشاركة أكثر من 3700 شخص تنافسوا على جوائز قيمتها نحو 100 ألف دولار ووجود فريقها الصحافي لتغطية الحدث بشكل مميز.
من جانبه، اعرب الزميل رئيس التحرير عن عميق تقديره لجهود القائمين على الماراثون كنشاط رياضي مميز في دعم الشباب وتقديم صورة رائعة عن الكويت مؤكدا أن «الأنباء» تضع دائما ضمن أولوياتها دعم أفكار ومبادرات الشباب الهادفة والتي تصب دائما في مصلحة المجتمع.