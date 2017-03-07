تشكيل لجنة قضائية ما بين تركيا والكويت لبحث أوجه التعاون المشترك

تفعيل وتسريع إجراءات التقاضي عن طريق تعديل بعض التشريعات وإيجاد أنظمة أخرى تساعد القضاء على ذلك

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة: ان القضاء الكويتي مستقل «والقاضي لا سلطان عليه في قضائه وفقا لما نص عليه الدستور».

وأوضح المستشار المطاوعة، في تصريح لـ «كونا» على هامش لقائه رئيس محكمة التمييز بالجمهورية التركية المستشار إسماعيل روستو، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تبادل الخبرات القضائية بين البلدين وأهمية تعزيز واستقلال القضاء.

وأضاف أن الوفد المرافق للمستشار روستو قدم شرحا حول مراحل تطور القضاء التركي والإجراءات المتبعة في تطوير المؤسسات القضائية هناك إلى جانب أسس وطرق اختيار القضاة وترقياتهم وتأهيلهم، وكذلك الأجهزة المعاونة للقضاء.

وعن استقبال صاحب السمو للوفد التركي أمس، قال المستشار المطاوعة: إن سموه أكد أهمية تبادل الزيارات بين رجال القضاء في البلدين فضلا عن أهمية دور القضاء باعتباره أساس الملك، لافتا إلى أن سمو الأمير «يعتز بالقضاء الكويتي».

وأشار إلى أن الضيف التركي أكد عمق العلاقات بين الكويت وتركيا في كل المجالات، مبينا أن هذه الزيارة تعد بداية لتعميق العلاقات القضائية، إذ تسهم في الاستفادة من الخبرات في البلدين.

وأفاد المستشار المطاوعة بأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء التركي أشاد أيضا بدور سمو الأمير الإنساني الكبير لاسيما في مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا عبر تقديم كل أنواع الدعم لهم ومساعدتهم في المحنة التي يتعرضون لها، ‏مستذكرا الأيادي البيضاء لسموه في هذا الصدد.

ورحب بالدعوة التي تلقاها لزيارة تركيا بهدف تعزيز ما تم بحثه خلال هذه الزيارة، مبينا انه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة قضائية ما بين تركيا والكويت لبحث أوجه التعاون المشترك.

وأفاد بأن اللقاء تطرق أيضا إلى أهم العقبات التي تواجه المواطنين في الكويت وتركيا لاسيما عملية اللجوء إلى القضاء ومعالجة بعض إجراءات التقاضي وتفعيل وتسريع هذه الإجراءات عن طريق تعديل بعض التشريعات وإيجاد أنظمة أخرى تساعد القضاء على ذلك.

وذكر المستشار المطاوعة أن برنامج زيارة الضيف التركي يتضمن القيام بزيارة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبحث سبل التأهيل القضائي للقضاة في البلدين.

من جانبه، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة التمييز التركية إسماعيل روستو في تصريح مماثل: إن العلاقات التركية ـ الكويتية وثيقة في مختلف المجالات، لافتا إلى السعي لتوطيدها وتطويرها.

وأعرب روستو عن فخره واعتزازه بلقاء صاحب السمو، مضيفا «نقلنا إلى سموه تحيات وتقدير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».