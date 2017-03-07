بشرى شعبان

تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة إلى توحيد الإجراءات في جميع إدارات العمل بهدف وضع حد لأي اجتهادات شخصية وذلك عبر إصدار دليل إرشادي بجميع الإجراءات المعتمدة لإنجاز معاملات العمل.

وبينت مصادر لـ «الأنباء» أن العمل جار على إصدار دليل خاص بالمراجعين يوضح الخطوات والمستندات المطلوبة لإنجاز كل معاملة من معاملات العمل ودليل آخر للموظفين يتضمن جميع القرارات التنظيمية إلى جانب الإجراءات والمستندات المطلوبة لأي من إجراءات العمل وهذا يساعد الموظف والمراجع ويسهل عملية الإنجاز.

وأضافت المصادر أنه سيتم تحويل العمل آليا في إنجاز كل المعاملات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة بعد الانتهاء من تحديث البرنامج نهاية الشهر الجاري على أن تكون جميع إجراءات العمل آليا خلال شهر أبريل وعبر موقع البوابة الإلكترونية التي ستكون متاحة لكل المؤسسات والشركات عبر رقم سري يتم تزويد أصحاب الأعمال به.