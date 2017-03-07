قالت إدارة نزع الملكية امس انها باشرت بإطلاق تطبيقات خاصة بخدماتها الإلكترونية على الهواتف الذكية والمحمولة.

وأضاف مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تأتي حرصا من الإدارة على مواكبة التطور التكنولوجي في عالم تقنية المعلومات لضرورتها في تحقيق أعلى درجات الجودة في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

وأوضح الشعلة إن الإدارة دشنت أخيرا الموقع الإلكتروني الخاص بها على شبكة الانترنت، مبينا انه اصبح جزءا رئيسيا لا غنى عنه في عمل ادارة «نزع الملكية» شأنها في ذلك شأن جميع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.

وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.