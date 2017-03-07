القاهرة- هناء السيد

أعلن المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري عن ترؤس الكويت للدورة القادمة لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ«44» بالقاهرة والتي تتناول عددا من البنود على جدول الاعمال منها كيفية ايجاد سبل التوظيف، وتأثير الارهاب على اسواق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة الـ (86) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لدولة قطر ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية د.عيسى بن سعد الجفالي النعيمي.

وقال المطيري ان اهم الموضوعات التي طرحت خلال اعمال المجلس، تفاقم البطالة وتدهور أوضاع التشغيل والضعف والقصور في تحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، لافتا الى التغيرات الراهنة التي تشهدها معظم اقطارنا العربية من ناحية والانتظارات الملحة للشباب والمجتمع من ناحية ثانية، والنسق المتسارع لمتغيرات أسواق العمل بحكم تطور نظم وأشكال الانتاج ومتطلباتها من ناحية ثالثة.

واضاف ان القضية الفلسطينية تأتي في صدارة اهتمامات المنظمة لدعم أطراف الانتاج في دولة فلسطين، مما يدعو دائما إلى تقديم تقرير دائم الى مجلس إدارتها حول المستوطنات الإسرائيلية واثارها الاقتصادية والاجتماعية على قطاع العمل لترصد من خلاله الجرائم اللاإنسانية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق اطراف الانتاج بدولة فلسطين، لمحاولة تقديم الدعم الفاعل لتعزيز قدرات سوق العمل الفلسطينية لتهيئة المناخ في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ومن جانبه، ثمن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان دور الكويت لدعم لمصر في كل المجالات واحتضان الكويت لعدد كبير من ابنائنا العاملين بها، واشاد بدور منظمة العمل العربية للتنسيق والاهتمام بقضايا التشغيل والبطالة خاصة بالدول التي تتعرض للارهاب مما يؤثر سلبا على قضايا التشغيل.

وأكد وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر رئيس مجلس الإدارة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، أهمية هذه الدورة التي تسبق مؤتمر العمل العربي الدورة الـ(44)، مشيرا الى ان هذه الدورة تنعقد في ظل ظروف ومتغيرات تمر بها المنطقة العربية وما تمثله من تحديات كبيرة أمام العمل العربي المشترك بصفة عامة وتجاه منظمة العمل العربية بصفة خاصة، لما لها من أهمية ودور تجاه اطراف الانتاج الثلاثة فيما يتعلق بالتعامل مع متطلبات هذا المرحلة وتطوراتها.