أكد مدير إدارة السنّة النبوية وعلومها في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما حسام بوقريص، انه انطلاقا من اهتمامات الهيئة ومن صميم اختصاصاتها المناطة على عاتقها في خدمة كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد سعت منذ نشأتها على استضافة البارزين في علومهما لترسيخ أصولهما وبيان القيم والثوابت وكشف ما التبس منها ووضع الأسس والضوابط المحكمة في استنباط أحكامهما ودلالتهما للهدى والرشاد.

واستكمالا لهذه المسيرة فإن الهيئة وبالتعاون مع مركز نبراس للسنة النبوية ستستضيف فضيلة الشيخ د.عمر بن عبدالله المقبل، الأستاذ في قسم السنّة وعلومها في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية والخبير في السنة النبوية وعلومها، الذي سيقوم بعمل دورة في المهارات الإبداعية في اختيار البحوث العلمية وبيان أبرز المعايير والضوابط في جانب البحث العلمي وصولا إلى طريقة كتابة البحوث وأبرز المعوقات التي تعتري الباحثين ووضع الحلول المقترحة لتجاوزها.

واشار الى ان الهيئة اختارت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكانا لانعقادها وذلك تسهيلا لطلبة الدراسات العليا خاصة وطلبة كلية الشريعة بصورة عامة لحضور هذه الدورة والاستفادة منها وستكون في يومي 15 و16 من شهر مارس الجاري بعد صلاة الظهر مباشرة.

وأضاف بوقريص أن من الأنشطة العلمية التي سيقوم بها د.المقبل، حلقة نقاشية بعنوان منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية وهي حلقة مهمة للباحثين في مجال الحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية والتاريخ بصورة عامة، وذلك لما يعتري هذه الروايات التاريخية من ضعف أو وضع أو إدخال ما ليس منه بسبب الضعف العلمي أو الأحداث السياسية أو التاريخية وسيكون مكان انعقاد هذه الحلقة في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في تاريخ 15 من الشهر الجاري بعد صلاة العشاء.

وذكر بوقريص أن من ضمن تلك الأنشطة كذلك ندوة بعنوان الشبهات المثارة حول الحجاب، وخاصة في ظل دعوات من هنا وهناك من المتربصين بالمرأة وإثارة الشبهات حول تمسكها بدينها والدعوة المزعومة لتحريرها ولذلك جاءت هذه الندوة لكشف هذه الشبهات والرد عليها من كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم والعقل السليم والفطرة الصحيحة السوية، والتي ستقام في مركز الدرر النسائي في منطقة العقيلة يوم الخميس تاريخ 16 من مارس الجاري بعد صلاة المغرب.

ونوه بوقريص الى أن إدارة السنة في الهيئة عزمت على تنظيم الكثير من الفعاليات العلمية والأنشطة الثقافية والمتعلقة بسنّة النبي صلى الله عليه وسلم والتي سترى النور قريبا بإذن الله تعالى.

وشكر بوقريص لكل المساهمين المتعاونين مع الهيئة في إنجاح هذه الاستضافة ومنها مركز نبراس للسنّة النبوية، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومركز الدرر النسائي في منطقة العقيلة.

ويشتمل جدول الأنشطة العلمية التي سيقيمها د.المقبل على ما يلي:

- دورة تدريبية حول مهارات إبداعية في اختيار البحوث العلمية بجامعة الكويت في كلية الشريعة بعد صلاة الظهر مباشرة.

- جلسة نقاشية حول منهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية في خيطان بعد صلاة العشاء.

- ندوة خاصة بالنساء حول الشبهات المثارة حول الحجاب في مركز الدرر النسائي في العقيلة بعد صلاة المغرب.