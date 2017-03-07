أشاد المركز الدولي للزراعة الملحية بسعي الكويت من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير أقصى ما يمكن من تقنيات حديثة في مجال الزراعة.

ونوه وفد من المركز وفق بيان صحافي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اثر زيارة الوفد لمقر الهيئة بحرص الهيئة الدائم على تحقيق الأهداف الزراعية الاستراتيجية للدولة.

وأكد الوفد الذي ترأسه مدير عام المركز د. اسمهان الوافي وضم مدير البحث والتطوير د. شعيب إسماعيل ورئيس قسم تنوع المحاصيل والتحسين الوراثي د. رضوان شكر الله، ضرورة استمرار التعاون المثمر مع الهيئة.

وثمن ما تقوم به الهيئة من جهود متواصلة للاطلاع الدائم على التقنيات الحديثة، والسعي المستمر تحقيقا للأمن الغذائي وتحقيق أقصى فائدة للمزارعين.

ومن ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة م. فيصل الحساوي في تصريح نقله البيان، ان الهيئة حريصة على مواصلة البحث عن استراتيجيات تفيد التأقلم مع تغير المناخ لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، وكذلك لتأثيره على التنوع الحيوي والتنمية المستدامة.

وأضاف الحساوي ان الأراضي الملحية تعد الأكثر ضعفا وتسترعي جهدا واهتماما خاصا، مشددا على ضرورة تطوير الوسائل الزراعية والبحث عن التقنيات الزراعية في الأراضي الملحية.