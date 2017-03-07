تقيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ووكالة «كونا» اليوم الثلاثاء ورشة عمل للصحافيين والإعلاميين في الكويت تحت عنوان «الصحافة في النزاعات المسلحة»، تعنى بموضوع حماية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

وقال بيان صحافي مشترك للجنة الدولية و«كونا» امس إن تنظيم هذه الورشة، التي تقام في مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية وتستمر يومين تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين ورغبتهما في خلق شراكة قائمة على أسس علمية ومنهجية مدروسة.

وتهدف ورشة العمل إلى تثقيف الصحافيين الذين يتولون تغطية الحروب والنزاعات المسلحة وتوعيتهم بالقانون الدولي الإنساني وأحكام القانون الدولي الإنساني، التي توفر الحماية للإعلاميين وتسهيل قيامهم بواجباتهم المهنية.

وتنبع أهمية الورشة من تناولها موضوع حماية الصحافيين الذين يتعرضون وأفراد أطقمهم إلى مخاطر كبيرة نتيجة العمليات الحربية ويجازفون خلال تغطية النزاعات المسلحة، حيث تؤمن اللجنة بأن توعية الصحافيين عن الآليات الدولية والوطنية المعتمدة لحمايتهم ووسائل الإعلام في النزاعات أمر ضروري لتلك الحماية.

ويشارك في الورشة التي تقدم باللغة العربية ما بين 15 و20 صحافيا وتنظمها البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت.