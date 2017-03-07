احتفل البرنامج التربوي الصباحي بمركز تقويم وتعليم الطفل بالعيد الوطني السادس والخمسين وعيد التحرير السادس والعشرين، شارك فيه الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني لدولة الكويت، ثم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، بعدها قدَّم الطلاب أغنية وطنية بعنوان «نوعدك»، وأغنية «عيدي يا بلادي»، كما تخلل الحفل العديد من: الفقرات الغنائية، والرقصات الشعبية والوطنية التي قدمها قسم الموسيقى، والمسابقات والألغاز التي قدمها قسم الاجتماعيات، بالإضافة إلى العرض الرياضي الذي قدمه قسم التربية البدنية، وألقِيت أيضا قصيدة شعر بعنوان: «كلمات في حب الكويت».

من جانبها، أكدت مساعدة المدير العام للشؤون الفنية د.عبير عبدالله الشرهان حرص المركز على الاحتفال بهذه المناسبة كل عام، لإيمانه بضرورة إلقاء الضوء على القيم الوطنية الأصيلة التي تنمي روح الانتماء والفخر بوطننا الكويت، داعية الله أن يحفظ الكويت، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.