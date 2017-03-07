كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت، عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية الجهراء بجولة ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة و التي أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالفة إعلان تجاري .

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية، محمد الشمري، بأن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص و3 محاضر إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص و4 محاضر عدم تجديد ترخيص إعلان الخاص بالنشاط، ومحضر مخالفة الاشتراطات الصادر أساسها ترخيص الإعلان، كما أفادت مدير الإدارة بأن الحملات مستمرة ودورية على كافة مناطق المحافظة ويدعو أصحاب المحلات التجارية بعدم فتح المحلات قبل الحصول على ترخيص من البلدية والتأكد من صلاحية ترخيص و صيانة إعلان المحل بشكل دوري حتى يتفادى المخالفات.

ودعت إدارة العلاقات العامة جميع أصحاب المحلات التجارية التقيد بقوانين ولوائح البلدية، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى يرجى التواصل على الرقم على مدار الساعة (1844448) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي kuwmun)@)