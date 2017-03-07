أبنت الحكومة الكويتية في جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي، الذي وافته المنية في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله خلال الجلسة، إن الوكيل الشمالي سيفتقد على المستويين المؤسسي والشخصي فهو أخلص في عمله وقدم كل ما لديه من أجل بلده ونتمنى أن يكون مثالا يحتذى به لموظفي الدولة، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد.

وكان الوكيل الشمالي رحمه الله قد تعرض لنوبة قلبية في واشنطن حيث كان في مهمة رسمية مع وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لعقد اجتماعات مع قيادات البنك الدولي.