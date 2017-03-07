وصل رئيس جمهورية باكستان ، محمد نواز شريف، والوفد المرافق له إلى البلاد، في زيارة رسمية تستمر يومين بدعوة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية في قصر بيان حيث عزف خلالها السلامان الوطني الباكستاني والوطني الكويتي.

ثم تفقد رئيس وزراء جمهورية باكستان حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

عقب ذلك صافح كبار مستقبليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية السنغال لدى الكويت عبدالأحد امباكي وكبار المسؤولين بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان نصار عبدالرحمن المطيري.