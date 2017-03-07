سجل المؤشر السعري لبورصة الكويت الساعة 11.45 صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا حادا بواقع 100 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6652 نقطة في حين انخفض المؤشران الوزني و (كويت 15) بواقع 4.67 و 8.91 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 22.1 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 72 مليون دولار أمريكي) في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة نحو 218.7 مليون سهم تمت عبر 5172 صفقة.

وكانت أسهم الشركات (الاثمار) و(الامتياز) و(المستثمرون) و(منازل) و(ابيار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (ك تلفزيوني) و(اموال) و(حيات كوم) و(عربي قابضة) و(امتيازات) الأكثر ارتفاعا.