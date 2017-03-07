حنان عبد المعبود

أعلنت مدير إدارة الجودة والاعتماد في وزارة الصحة، د. بثينة المضف، عن انطلاق مؤتمر الجودة في الرعاية الصحية تحت شعار" معا نستطيع، نحو التغيير، تبادل الخبرات" في 13 مارس الجاري، مبينة أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات وتحسين الجودة وسلامة المرضى ووضع سياسات الرعاية الصحية مع تكوين فهم دقيق وعملي للعوامل التي تساعد على إحداث التغيير في مجالات الرعاية الصحية.

وكشفت المضف خلال المؤتمر عن بحث أجرته غدارة الجودة والاعتماد حول قياس ثقافة السلامة، منوهة بأن نتائجه ستعلن خلال جلسات المؤتمر.