أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن تأجيل إجراءات التوزيع (الاستدعاء + القرعة) على الشقق الحكومية بمشروع شمال غرب الصليبيخات حتى إشعار آخر لحين اكتمال الأعداد المؤهلة لإجراءات التوزيع (القرعة).
وجدير بالذكر أن المؤسسة مستمرة برفع الأولوية التاريخية للراغبين بالتخصيص من أصحاب الطلبات الإسكانية على تلك الشقق البالغ عددها (35) شقة حكومية.
وتدعو المؤسسة المواطنين الراغبين بمعرفة آخر الأخبار المعتمدة متابعة حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر (housinggovkw) والانستغرام (pahwkw) وقناة اليوتيوب (PAHW Kuwait).