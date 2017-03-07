وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية يطلب فيها التمديد للجنة إعداد التقرير المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية.

وقرر المجلس أن يكون التمديد لمدة شهرين من أجل إعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة.

ووافق المجلس على رسالة من بعض أعضاء مجلس الامة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.

وتلا الأمين العام للمجلس علام الكندري رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الامة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.

كما تلا الكندري رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.

ووافق المجلس على رسالة من مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها اعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 14 فبراير المتضمن تشكيل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية للنظر في الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وقرر المجلس أن تنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تلك الاقتراحات والمشروع المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية على ان تحيله الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي بدورها ترفعه الى المجلس بعد الانتهاء من اعداده.