أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع N4 الدفعة السابعة من توزيعات السنة المالية 2017/2016 والتي تشتمل على 288 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ 2011/4/25.

وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/3/9 2017/3/12 - توزيع بطاقات القرعة

ثانياً يوم الأثنين 2017 / 3 /13 توزيع بطاقات الاحتياط

ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 3 /15 لإجراء عملية القرعة

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت المؤسسة من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 3 / 13 مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

ولفتت إلى ان المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وفي ما يلي الأسماء:

0001 محمد زايد فلاح العتيبي

0002 محمد حمود ضويحي السعيدي

0003 سلطان مثيب مرزوق العبدلى

0004 فراس سليمان محمد الخليفى

0005 محمد سليم سليمان محمد

0006 راشد عبدالرحمن صلال المطيري

0007 جاسم محمد سراح محمد العنزي

0008 سلطان جوهر سلطان الفراحان الحمادى

0009 مشعل معاذ فهد الفهد

0010 نواف عفات محمد العنزي

0011 جراح خالد عبدالكريم الشيحه

0012 جابر علي احمد ملك

0013 حسن عبدالله حسين محمد

0014 حسين ابراهيم عبدالقادر احمد

0015 عمر مشاري حمود العميري

0016 محمد عبدالرحمن سيد احمد العقيل

0017 عبدالله حسين سبت السبت

0018 مطلق سالم

0019 بدر منقذ عثمان الفريح

0020 عبدالعزيز محمد حسين الجبر

0021 عجمى بداح فلاح العجمى

0022 علوش خالد شافى المطيرى

0023 فهد سمير فالح عوينان

0024 ماجد جاسم محمد الماجد

0025 عوض ضحوي عوض المطيري

0026 احمد حميد على العنزى

0027 حسين علي يعقوب يوسف العلي

0028 فيصل محمد عبد الله رزيحان

0029 حمد محمد عبدالله القديفى

0030 خالد وليد خالد العتيقى

0031 يوسف عبد الرزاق محمد بن عوض

0032 ضارى فهد عبد الله الهاجرى

0033 حمد محمد سلطان السالم

0034 محمد عايد رمضان العنزي

0035 مشارى راشد مطلق الزعبى

0036 ياسر وليد حمزه ملا على

0037 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

0038 مشارى ناصر سعد العراده

0039 عبد الرحمن عبد الله محمد بودى

0040 محمد عباس محمد عبد الله

0041 على عبد الله محمد على

0042 فهد عيد لهيميد الفليج

0043 على صالح محمد صرخوه

0044 عبدالله محمد عبد القادر العبد القادر

0045 فهد ماجد عوض صعيب المطيري

0046 محمد عبد الله فالح الحجيلان

0047 مساعد مفلح رباح المطيرى

0048 عبد الرحمن جابر محمد المرى

0049 علي عادل سليمان الشرهان

0050 سند خالد خلف اللوغانى

0051 على احمد عمر العامر

0052 احمد محمد غلوم محمد

0053 مشارى محمد عيسى القعود

0054 محمود موسى عبد الرضا جوهر

0055 نواف سعد مطلق شبيب الرشيدي

0056 يوسف ناصر يوسف العبدلي المطيري

0057 سعد ابراهيم ابراهيم الساعى

0058 احمد صالح عبد الرضا جوهر

0059 مشعل على محمد الحريجى

0060 عبد العزيز عزام حمد الموءمن

0061 حمد على احمد مندى

0062 مشعل جهز مشعل الحربى

0063 سليمان عبدالوهاب فهد الفهيد

0064 حسن على عبد الله على

0065 سطم عفاس سطام الشمري

0066 منصور سعد فيحان الديحانى

0067 جاسم محمد سلمان العريعر

0068 محمد عبد الرزاق عواد الجدعان

0069 حسين صالح احمد عريان

0070 فهد عبدالله عبدالعزيز العازمى

0071 بندر خليفه مبارك العازمي

0072 ميثم مسلم على المشموم

0073 خالد فيصل عبد اللطيف الهولى

0074 صلاح سليمان مرزوق العنزى

0075 هادى دبيس رباح الرشيدى

0076 مجدى محمد الحميدى المطيري

0077 عبد الله فراج جدلان الدسم

0078 عبدالناصر علي محمد خريبط

0079 عبد الله انور سليمان العثمان

0080 عبد العزيز توفيق عبد الواحد الكلبى

0081 عبدالله ربيع صلبوخ العنزي

0082 سعد عياده خشمان الحربى

0083 مبارك عبد العزيز عبد الله الضرمان

0084 مهدى صادق مجيد كوت

0085 احمد عبد الله حيدر بن نخى

0086 فهد جمال عبدالناصر عبدالله

0087 ناصر عبد الرحمن ناصر الهملان

0088 محمد عيد علي السليماني

0089 يوسف عارف جاسم الدرباس الزعابي

0090 عبدالله غربى خلف العازمى

0091 عبدالله جاسم محمد باقر

0092 فيصل فاضل عباس الكوت

0093 سيد جعفر خليل سيد احمد السيد ابراهيم

0094 عبد الله مرزوق مبرد العازمى

0095 احمد محمد احمد الجبر

0096 محمد خلف سعد عابر

0097 محمد راشد عقيل العازمى

0098 ثامر ابراهيم محمد الزامل

0099 هانى محمود حسين مسيب محمد

0100 شايع علي شايع احمد منصور

0101 صالح محمد صالح السنى

0102 طارق حسن رمضان الخباز

0103 خالد مرزوق صالح العدوانى

0104 محمد هاشم باقر جوهر

0105 فارس خالد ساير الضفيري

0106 صباح سلمان شاهر كريدى

0107 راشد محمد طاحوس الشديد

0108 عبد الله شافى غليفص العجمى

0109 سمير عبدالله محمد الخلاوى

0110 حسين عبد الرحيم حبيب الحمر

0111 مشعل عواض عوض الرشيدي

0112 محمد احمد حبيب اشكناني

0113 مبارك انور مبارك النمش

0114 مبارك مثال هويدى الهاجرى

0115 حمد فيصل طاهر على نقى

0116 يوسف محمد هاشم الجيران

0117 باسل اسامه حسين نجم

0118 ناصر محمد ناصر الصايغ

0119 خالد عبد العزيز يعقوب مندنى

0120 محمود على صالح سليطين

0121 حمران سيف حمران خشمان

0122 فهد عذبي خلف العازمي

0123 فهد احمد عبد الله الصلال

0124 محمد سعد مناحى العتيبى

0125 سعد فهد عبد الله السعيدى

0126 احمد هانى حسن تقى

0127 حسين على حسن جمال

0128 فيصل محمد ابراهيم بوعركى

0129 احمد امهلى مزعل السرهيد

0130 عبد الله محمد على اشكنانى

0131 سعدون مساعد دلان الرويعى

0132 جاسم محمد جاسم العنزى

0133 حمد محمد حمد الشطي

0134 عواد دهمان عواد البرازى

0135 عبد العزيز صالح خلف العنزى

0136 محمد سالم حنيان الرشيدى

0137 سعود عزيز حبيب الشمرى

0138 مشارى عبيد محمد المطيرى

0139 خلف احمد خلف العنزى

0140 حسن سلطان محمد العجمى

0141 جراح راضي فالح الضفيري

0142 ناصر حجى عيد الهضيبان

0143 باسل حميد خضير يتيم

0144 عبدالعزيز صلاح عبدالعزيز المشعل

0145 عبد الله ثامر نايف العتيبى

0146 فهد مفرح محمد الهاجري

0147 رباح سعد شافى الرشيدى

0148 عمر احمد رجب الفيلكاوى

0149 عبد الله عيسى حسن كمشاد

0150 سليمان خليل ابراهيم الهاجرى

0151 سعود سليمان عبد الله الباز

0152 خالد احمد عبد الله المباركى

0153 عبد الله محمد ناصر العجمى

0154 محمد فهد موسى شعيب

0155 مشارى سرور جمعان الديحانى

0156 محمد سلطان عبد الله المطيرى

0157 عبد اللطيف محيلان سلطان الذايدي العنزي

0158 محمد عبد الرحمن عبد الله اليعقوب

0159 ماجد بجاد الهاب المطيرى

0160 حسن عادل عبد الله محمد

0161 عيسى ناصر منصور الدلال

0162 محمد صاحب محمد الرامزى

0163 هانى عبد الله محمد الملا

0164 عبد الله رضا جواد بوحمد

0165 خالد صالح فهد الرشيدى

0166 حسين صالح عوض العجمى

0167 عبد الله عيسى حسين جعفر

0168 سعود بداح نزال الهرشانى

0169 سعود على مشعان العازمى

0170 علي حسين قاسم محمد

0171 حسين ابراهيم علي كرم

0172 عقاب فايح مطر المطيرى

0173 سعد عذاب حسين الخالدى

0174 عبد الله عبد الحميد احمد العوضي

0175 سعود ناصر اربيج العتيبى

0176 يوسف جمعه عبد اللطيف أحمد

0177 محمد سعود غزاى العتيبى

0178 بدر جلال فوءاد البدر

0179 ابراهيم عايد دهلوس العنزى

0180 على حسين مجيد كوت

0181 حسين الياس خضير يتيم

0182 باسل حمد فلاح الفضلي

0183 ضارى عبد العزيز ثوينى عبدالله

0184 مشعل خالد الحميدى القحص العنزي

0185 جمال متعب صاوي الشمرى

0186 مبارك ناصر عبد الله السعيد

0187 على جدعان غنام العنزى

0188 احمد محمد مجرن الناجم

0189 محمد عدنان عبدالكريم القلاف

0190 مهدى يوسف حسن محمد قراشي

0191 سالم ضاحي ونس الشمري

0192 ظافر غازى صلاح الرشيدى

0193 حسين منصور احمد الحداد

0194 محمد على ناصر المرضى

0195 خلف سطام عبيد العياده الشمري

0196 عبد الله عبد القادر عبد الله الوزان

0197 يوسف احمد علي علي

0198 طلال دهيم مشعان الرشيدي

0199 نصار جابر نصار الشمري

0200 موسى ناصر على العجمى

0201 ثامر خليف ساير العنزى

0202 مشعل جمعان معيبر الظفيرى

0203 فهد حمد سعود السليمانى

0204 رائد عبد الله احمد الفودرى

0205 سالم عايد ضاوى الرشيدى

0206 عمر عبد العزيز على محمد مراد

0207 محمد خالد حمد الدوسري

0208 بدر سيف عبدالله القطان

0209 عبد الرحمن نزال مطلق الشمرى

0210 عبدالله فوزي جاسم الحبيل

0211 عزيز فهد ضحوى الظفيرى

0212 عبد العزيز عبد الرحمن محمد سعيد

0213 عبد العزيز خليفه ناصر الاذينه

0214 خالد زياد خالد الحمد

0215 حمد نايف مرزوق فهد

0216 احمد محمد فلاح الصليلى

0217 عبد الله على مثعى الصواغ

0218 احمد محمد فرحان العنزى

0219 محمد جار الله حمد المرى

0220 ضارى عبد الله احمد السعيد

0221 محمد حسن محمد حيات

0222 حسن حسين احمد القلاف

0223 سالم صلاح محمد الريس

0224 احمد عبد الرحمن صالح النسيم

0225 محمد جاسم محمد المضف

0226 علي باتل فهد المجاوب

0227 محمد فيصل جاسم القطان

0228 عبد الغفور عبد الرحمن عبد الغفور العوضى

0229 محمد على عبد القادر الزاير

0230 فرج محمد ضويحى الهاجرى

0231 مشارى يوسف احمد النصف

0232 عيسى بدر خالد الشرف

0233 محمد جزاع سالم رجا الظفيرى

0234 ميثم جاسم محمد مندنى

0235 هاشم فوزي ابراهيم العبدالله

0236 محمد عبد العزيز مجيد حياه

0237 احمد فهد هلال الحربي

0238 عمر فتحى سعود الراشد

0239 عمر مساعد عبد الله الحلبى

0240 زبن مزعل زبن عماش الشمري

0241 صالح حمد مرزوق البريكى

0242 ناصر يونس محمد الفيلكاوي

0243 عبد الله عبد الرحمن على الداود

0244 حسين علي عبدالعزيز عبدال

0245 محمد حسين عبد الله الحنيان

0246 حمد محمد عبد الرضا جوهر

0247 احمد عبد اللطيف حمزه الجريدان

0248 خالد لافى خالد المطيرى

0249 تركى نافع حبيب الخالدي

0250 محمود عباس حسن العبدالله

0251 تركى عباس تركى الخميس

0252 احمد فاضل طاهر الزلزله

0253 صالح فيصل صالح السعيد

0254 فلاح صالح برغش الديحانى

0255 عبد العزيز مطلق عوده الحريجى

0256 احمد يوسف شهاب البحر

0257 صالح محمد صالح الرشيدى

0258 سطام هزاع مزبان السعيدى

0259 محمد جازى عبد الله الحربى

0260 خالد وليد خالد البلوشى

0261 مشعل حسين اسد حسن

0262 عبد الله حسن عباس حسين

0263 فارس صغير رجا الرشيدى

0264 حمود اسعد عبد اللطيف الخليفه

0265 احمد خالد مضحى الشمرى

0266 على عماد محمد بوحمد

0267 نواف على عزام العنزى

0268 عبد الرحمن معزى ثانى الحربى

0269 دعيج خليفه محمد المزين

0270 مبارك على صلاح الرشيدى

0271 مبارك محمد مبارك المطوع

0272 خالد ضيان رخى الصليلى

0273 سالم عبد الحميد عبد الوهاب العوض

0274 عبدالرحمن علي عبدالله احمد

0275 ناصر لافى براك المرشاد

0276 محمد عادل محمد عبد الله

0277 محمد ابراهيم ثامر السعيدى

0278 محمد عبد العزيز احمد الرقم

0279 احمد لافى فهيد الرشيدى

0280 نواف خالد محمد الزعبى

0281 حسن حسين على الخليفى

0282 علي حسن علي القلاف

0283 ابراهيم شهاب احمد الشهاب

0284 مساعد نوري علي عبداللطيف الظبيري

0285 عبد الله كاظم على بوعباس

0286 عمر ناصر نشمي العنزي

0287 مساعد عبد المحسن عبد الله الخرافى

0288 محمد حسين على شمس