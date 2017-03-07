أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، بأنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع N4 الدفعة السابعة من توزيعات السنة المالية 2017/2016 والتي تشتمل على 288 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ 2011/4/25.
وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/3/9 2017/3/12 - توزيع بطاقات القرعة
ثانياً يوم الأثنين 2017 / 3 /13 توزيع بطاقات الاحتياط
ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 3 /15 لإجراء عملية القرعة
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة جنوب السرة الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت المؤسسة من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق 2017 / 3 / 13 مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
ولفتت إلى ان المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وفي ما يلي الأسماء:
0001 محمد زايد فلاح العتيبي
0002 محمد حمود ضويحي السعيدي
0003 سلطان مثيب مرزوق العبدلى
0004 فراس سليمان محمد الخليفى
0005 محمد سليم سليمان محمد
0006 راشد عبدالرحمن صلال المطيري
0007 جاسم محمد سراح محمد العنزي
0008 سلطان جوهر سلطان الفراحان الحمادى
0009 مشعل معاذ فهد الفهد
0010 نواف عفات محمد العنزي
0011 جراح خالد عبدالكريم الشيحه
0012 جابر علي احمد ملك
0013 حسن عبدالله حسين محمد
0014 حسين ابراهيم عبدالقادر احمد
0015 عمر مشاري حمود العميري
0016 محمد عبدالرحمن سيد احمد العقيل
0017 عبدالله حسين سبت السبت
0018 مطلق سالم
0019 بدر منقذ عثمان الفريح
0020 عبدالعزيز محمد حسين الجبر
0021 عجمى بداح فلاح العجمى
0022 علوش خالد شافى المطيرى
0023 فهد سمير فالح عوينان
0024 ماجد جاسم محمد الماجد
0025 عوض ضحوي عوض المطيري
0026 احمد حميد على العنزى
0027 حسين علي يعقوب يوسف العلي
0028 فيصل محمد عبد الله رزيحان
0029 حمد محمد عبدالله القديفى
0030 خالد وليد خالد العتيقى
0031 يوسف عبد الرزاق محمد بن عوض
0032 ضارى فهد عبد الله الهاجرى
0033 حمد محمد سلطان السالم
0034 محمد عايد رمضان العنزي
0035 مشارى راشد مطلق الزعبى
0036 ياسر وليد حمزه ملا على
0037 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد
0038 مشارى ناصر سعد العراده
0039 عبد الرحمن عبد الله محمد بودى
0040 محمد عباس محمد عبد الله
0041 على عبد الله محمد على
0042 فهد عيد لهيميد الفليج
0043 على صالح محمد صرخوه
0044 عبدالله محمد عبد القادر العبد القادر
0045 فهد ماجد عوض صعيب المطيري
0046 محمد عبد الله فالح الحجيلان
0047 مساعد مفلح رباح المطيرى
0048 عبد الرحمن جابر محمد المرى
0049 علي عادل سليمان الشرهان
0050 سند خالد خلف اللوغانى
0051 على احمد عمر العامر
0052 احمد محمد غلوم محمد
0053 مشارى محمد عيسى القعود
0054 محمود موسى عبد الرضا جوهر
0055 نواف سعد مطلق شبيب الرشيدي
0056 يوسف ناصر يوسف العبدلي المطيري
0057 سعد ابراهيم ابراهيم الساعى
0058 احمد صالح عبد الرضا جوهر
0059 مشعل على محمد الحريجى
0060 عبد العزيز عزام حمد الموءمن
0061 حمد على احمد مندى
0062 مشعل جهز مشعل الحربى
0063 سليمان عبدالوهاب فهد الفهيد
0064 حسن على عبد الله على
0065 سطم عفاس سطام الشمري
0066 منصور سعد فيحان الديحانى
0067 جاسم محمد سلمان العريعر
0068 محمد عبد الرزاق عواد الجدعان
0069 حسين صالح احمد عريان
0070 فهد عبدالله عبدالعزيز العازمى
0071 بندر خليفه مبارك العازمي
0072 ميثم مسلم على المشموم
0073 خالد فيصل عبد اللطيف الهولى
0074 صلاح سليمان مرزوق العنزى
0075 هادى دبيس رباح الرشيدى
0076 مجدى محمد الحميدى المطيري
0077 عبد الله فراج جدلان الدسم
0078 عبدالناصر علي محمد خريبط
0079 عبد الله انور سليمان العثمان
0080 عبد العزيز توفيق عبد الواحد الكلبى
0081 عبدالله ربيع صلبوخ العنزي
0082 سعد عياده خشمان الحربى
0083 مبارك عبد العزيز عبد الله الضرمان
0084 مهدى صادق مجيد كوت
0085 احمد عبد الله حيدر بن نخى
0086 فهد جمال عبدالناصر عبدالله
0087 ناصر عبد الرحمن ناصر الهملان
0088 محمد عيد علي السليماني
0089 يوسف عارف جاسم الدرباس الزعابي
0090 عبدالله غربى خلف العازمى
0091 عبدالله جاسم محمد باقر
0092 فيصل فاضل عباس الكوت
0093 سيد جعفر خليل سيد احمد السيد ابراهيم
0094 عبد الله مرزوق مبرد العازمى
0095 احمد محمد احمد الجبر
0096 محمد خلف سعد عابر
0097 محمد راشد عقيل العازمى
0098 ثامر ابراهيم محمد الزامل
0099 هانى محمود حسين مسيب محمد
0100 شايع علي شايع احمد منصور
0101 صالح محمد صالح السنى
0102 طارق حسن رمضان الخباز
0103 خالد مرزوق صالح العدوانى
0104 محمد هاشم باقر جوهر
0105 فارس خالد ساير الضفيري
0106 صباح سلمان شاهر كريدى
0107 راشد محمد طاحوس الشديد
0108 عبد الله شافى غليفص العجمى
0109 سمير عبدالله محمد الخلاوى
0110 حسين عبد الرحيم حبيب الحمر
0111 مشعل عواض عوض الرشيدي
0112 محمد احمد حبيب اشكناني
0113 مبارك انور مبارك النمش
0114 مبارك مثال هويدى الهاجرى
0115 حمد فيصل طاهر على نقى
0116 يوسف محمد هاشم الجيران
0117 باسل اسامه حسين نجم
0118 ناصر محمد ناصر الصايغ
0119 خالد عبد العزيز يعقوب مندنى
0120 محمود على صالح سليطين
0121 حمران سيف حمران خشمان
0122 فهد عذبي خلف العازمي
0123 فهد احمد عبد الله الصلال
0124 محمد سعد مناحى العتيبى
0125 سعد فهد عبد الله السعيدى
0126 احمد هانى حسن تقى
0127 حسين على حسن جمال
0128 فيصل محمد ابراهيم بوعركى
0129 احمد امهلى مزعل السرهيد
0130 عبد الله محمد على اشكنانى
0131 سعدون مساعد دلان الرويعى
0132 جاسم محمد جاسم العنزى
0133 حمد محمد حمد الشطي
0134 عواد دهمان عواد البرازى
0135 عبد العزيز صالح خلف العنزى
0136 محمد سالم حنيان الرشيدى
0137 سعود عزيز حبيب الشمرى
0138 مشارى عبيد محمد المطيرى
0139 خلف احمد خلف العنزى
0140 حسن سلطان محمد العجمى
0141 جراح راضي فالح الضفيري
0142 ناصر حجى عيد الهضيبان
0143 باسل حميد خضير يتيم
0144 عبدالعزيز صلاح عبدالعزيز المشعل
0145 عبد الله ثامر نايف العتيبى
0146 فهد مفرح محمد الهاجري
0147 رباح سعد شافى الرشيدى
0148 عمر احمد رجب الفيلكاوى
0149 عبد الله عيسى حسن كمشاد
0150 سليمان خليل ابراهيم الهاجرى
0151 سعود سليمان عبد الله الباز
0152 خالد احمد عبد الله المباركى
0153 عبد الله محمد ناصر العجمى
0154 محمد فهد موسى شعيب
0155 مشارى سرور جمعان الديحانى
0156 محمد سلطان عبد الله المطيرى
0157 عبد اللطيف محيلان سلطان الذايدي العنزي
0158 محمد عبد الرحمن عبد الله اليعقوب
0159 ماجد بجاد الهاب المطيرى
0160 حسن عادل عبد الله محمد
0161 عيسى ناصر منصور الدلال
0162 محمد صاحب محمد الرامزى
0163 هانى عبد الله محمد الملا
0164 عبد الله رضا جواد بوحمد
0165 خالد صالح فهد الرشيدى
0166 حسين صالح عوض العجمى
0167 عبد الله عيسى حسين جعفر
0168 سعود بداح نزال الهرشانى
0169 سعود على مشعان العازمى
0170 علي حسين قاسم محمد
0171 حسين ابراهيم علي كرم
0172 عقاب فايح مطر المطيرى
0173 سعد عذاب حسين الخالدى
0174 عبد الله عبد الحميد احمد العوضي
0175 سعود ناصر اربيج العتيبى
0176 يوسف جمعه عبد اللطيف أحمد
0177 محمد سعود غزاى العتيبى
0178 بدر جلال فوءاد البدر
0179 ابراهيم عايد دهلوس العنزى
0180 على حسين مجيد كوت
0181 حسين الياس خضير يتيم
0182 باسل حمد فلاح الفضلي
0183 ضارى عبد العزيز ثوينى عبدالله
0184 مشعل خالد الحميدى القحص العنزي
0185 جمال متعب صاوي الشمرى
0186 مبارك ناصر عبد الله السعيد
0187 على جدعان غنام العنزى
0188 احمد محمد مجرن الناجم
0189 محمد عدنان عبدالكريم القلاف
0190 مهدى يوسف حسن محمد قراشي
0191 سالم ضاحي ونس الشمري
0192 ظافر غازى صلاح الرشيدى
0193 حسين منصور احمد الحداد
0194 محمد على ناصر المرضى
0195 خلف سطام عبيد العياده الشمري
0196 عبد الله عبد القادر عبد الله الوزان
0197 يوسف احمد علي علي
0198 طلال دهيم مشعان الرشيدي
0199 نصار جابر نصار الشمري
0200 موسى ناصر على العجمى
0201 ثامر خليف ساير العنزى
0202 مشعل جمعان معيبر الظفيرى
0203 فهد حمد سعود السليمانى
0204 رائد عبد الله احمد الفودرى
0205 سالم عايد ضاوى الرشيدى
0206 عمر عبد العزيز على محمد مراد
0207 محمد خالد حمد الدوسري
0208 بدر سيف عبدالله القطان
0209 عبد الرحمن نزال مطلق الشمرى
0210 عبدالله فوزي جاسم الحبيل
0211 عزيز فهد ضحوى الظفيرى
0212 عبد العزيز عبد الرحمن محمد سعيد
0213 عبد العزيز خليفه ناصر الاذينه
0214 خالد زياد خالد الحمد
0215 حمد نايف مرزوق فهد
0216 احمد محمد فلاح الصليلى
0217 عبد الله على مثعى الصواغ
0218 احمد محمد فرحان العنزى
0219 محمد جار الله حمد المرى
0220 ضارى عبد الله احمد السعيد
0221 محمد حسن محمد حيات
0222 حسن حسين احمد القلاف
0223 سالم صلاح محمد الريس
0224 احمد عبد الرحمن صالح النسيم
0225 محمد جاسم محمد المضف
0226 علي باتل فهد المجاوب
0227 محمد فيصل جاسم القطان
0228 عبد الغفور عبد الرحمن عبد الغفور العوضى
0229 محمد على عبد القادر الزاير
0230 فرج محمد ضويحى الهاجرى
0231 مشارى يوسف احمد النصف
0232 عيسى بدر خالد الشرف
0233 محمد جزاع سالم رجا الظفيرى
0234 ميثم جاسم محمد مندنى
0235 هاشم فوزي ابراهيم العبدالله
0236 محمد عبد العزيز مجيد حياه
0237 احمد فهد هلال الحربي
0238 عمر فتحى سعود الراشد
0239 عمر مساعد عبد الله الحلبى
0240 زبن مزعل زبن عماش الشمري
0241 صالح حمد مرزوق البريكى
0242 ناصر يونس محمد الفيلكاوي
0243 عبد الله عبد الرحمن على الداود
0244 حسين علي عبدالعزيز عبدال
0245 محمد حسين عبد الله الحنيان
0246 حمد محمد عبد الرضا جوهر
0247 احمد عبد اللطيف حمزه الجريدان
0248 خالد لافى خالد المطيرى
0249 تركى نافع حبيب الخالدي
0250 محمود عباس حسن العبدالله
0251 تركى عباس تركى الخميس
0252 احمد فاضل طاهر الزلزله
0253 صالح فيصل صالح السعيد
0254 فلاح صالح برغش الديحانى
0255 عبد العزيز مطلق عوده الحريجى
0256 احمد يوسف شهاب البحر
0257 صالح محمد صالح الرشيدى
0258 سطام هزاع مزبان السعيدى
0259 محمد جازى عبد الله الحربى
0260 خالد وليد خالد البلوشى
0261 مشعل حسين اسد حسن
0262 عبد الله حسن عباس حسين
0263 فارس صغير رجا الرشيدى
0264 حمود اسعد عبد اللطيف الخليفه
0265 احمد خالد مضحى الشمرى
0266 على عماد محمد بوحمد
0267 نواف على عزام العنزى
0268 عبد الرحمن معزى ثانى الحربى
0269 دعيج خليفه محمد المزين
0270 مبارك على صلاح الرشيدى
0271 مبارك محمد مبارك المطوع
0272 خالد ضيان رخى الصليلى
0273 سالم عبد الحميد عبد الوهاب العوض
0274 عبدالرحمن علي عبدالله احمد
0275 ناصر لافى براك المرشاد
0276 محمد عادل محمد عبد الله
0277 محمد ابراهيم ثامر السعيدى
0278 محمد عبد العزيز احمد الرقم
0279 احمد لافى فهيد الرشيدى
0280 نواف خالد محمد الزعبى
0281 حسن حسين على الخليفى
0282 علي حسن علي القلاف
0283 ابراهيم شهاب احمد الشهاب
0284 مساعد نوري علي عبداللطيف الظبيري
0285 عبد الله كاظم على بوعباس
0286 عمر ناصر نشمي العنزي
0287 مساعد عبد المحسن عبد الله الخرافى
0288 محمد حسين على شمس