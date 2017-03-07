وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على طلب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في شأن ما أثير من تجاوزات في عدد من إدارات وزارة الصحة على أن تكون من خمسة أعضاء.

وتختص اللجنة ب"التحقيق فيما أثير في الصحف المحلية حول التجاوزات المالية والإدارية والتعدي على الأموال العامة للدولة والتي شابت المكاتب الصحية في كل من ألمانيا والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا".

كما تحقق اللجنة في التجاوزات المالية بما يخص 151 موقعا ممنوحا لصندوق إعانة المرضى بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة والتحقيق بما أثير حول تفاقم ملف العلاج بالخارج وما أثير عن تجاوزات في عقود التمريض.

وتحقق اللجنة بمدى الالتزام في اللوائح والنظم بشأن تعيين رؤساء المكاتب الصحية السابقيين والحاليين والمراقبين المالين والإداريين.

وتختص اللجنة بالتحقيق في مراحل ترسية عقد تأمين عافية الخاص بالمتقاعدين ومدى اتباع الإجراءات القانونية ومدى اتباع الإجراءات الصحية في تصميم وإنشاء مستشفى العدان الجديد ومدى صحة تغير تصميم دون تغير السعر والقيمة.

إلى ذلك انتخب المجلس لعضوية اللجنة كلا من النواب عمر الطبطبائي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري وأسامة الشاهين وسعدون حماد العتيبي.