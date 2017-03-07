استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد نواز شريف ، والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوطيدة بين البلدين وأوجه دعمها وتطويرها في شتى المجالات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين .

كما تطرق اللقاء الى آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية الى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك .

وحضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب علي الدقباسي ومقرر اللجنة النائب يوسف الفضالة وسفير الكويت لدى جمهورية باكستان نصارالمطيري.